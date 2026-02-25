Запретят ли в Украине Telegram из-за терактов и провокаций? В Раде дали ответ

Политики предлагают меры против платформы

Председатель парламентского комитета по свободе слова, нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин призвал запретить в Украине Telegram в рамках избавления от "остатков русского мира".

Что нужно знать:

Закрытие Telegram возможно, но зависит от политической воли и интересов власти

Telegram — самая популярная платформа в Украине, многие читают новости именно в этой соцсети

Технически блокировать Telegram сложно, дорого и малопрактично: пользователи могут обходить запрет через VPN

Соответствующий пост был опубликован на странице Юрчишина в Facebook.

"Через Telegram россияне вербуют военных и гражданских, детей и взрослых. Каждый раз, когда вы читаете о покушении на волонтеров, полицейских или политиков, поджог авто или критической инфраструктуры, распространение наркотиков среди детей – знайте, враг делает это через то же приложение Дурова. Это не просто мессенджер, это прямой доступ России к нашим мозгам", — пишет он.

Ярослав Юрчишин. Фото: facebook.com/yaroslav.yurchyshyn

Нардеп сделал заявление, что уже закрыл свой Telegram-канал и больше не будет публиковать контент на этой платформе.

"То же предлагаю сделать и другим политикам и должностным лицам, прежде всего, Владимиру Зеленскому Юлии Свириденко Михаилу Федорову и другим. Вас и так будут читать, где бы вы ни писали. Ибо вы первоисточники. Зачем тогда пользоваться российской сетью? И вас, друзья, призываю отказаться от российского мессенджера", — говорится в посте народного избранника.

"Телеграф" обратился за комментариями по данному поводу к народным депутатам.

"Всё зависит от позиции ОП"

Андрей Осадчук, народный депутат фракции Голос, полагает, что закрытие Телеграма возможно, но все будет зависеть от позиции Офиса президента Украины.

Но ведь им это не выгодно, учитывая сетку провластных ТГ каналов — миллионников сказал собеседник.

Андрей Осадчук. Фото: facebook.com/andrii.osadchuk.304620

"Сначала консультации со спецслужбами"

Народный депутат "Слуги народа" Александр Мережко согласен с тем, Россия и ее спецслужбы используют Телеграм для подрывной деятельности. Но в то же время они используют и другие социальные сети.

В этом вопросе предлагает прежде получить позицию спецслужб и оценить риски для информационной безопасности.

Надо, кстати, наши спецслужбы спросить, каково их отношение. Я здесь не специалист, надо спросить специалистов, но мне кажется, что социальные сети – это "обоюдооружие". То есть это, скорее, поле битвы, на котором ведется борьба. Одним словом, прежде чем запрещать Телеграм, я бы проконсультировался с нашими спецслужбами отметил нардеп.

Александр Мережко. Фото: Facebook

"Крайняя и технически сложная мера"

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий сказал "Телеграфу", что Россия использует для вербовки именно Telegram, потому как это самая распространенная сеть Украины. При этом соцсеть дает возможность создавать большие количества анонимных ботов, которые имеют доступ к огромной абонентской базе.

Главная причина, потому что у нас 80% украинцев получают новости из Telegram, тогда как в других европейских странах это от 5 до 10%. Почему такое большое количество людей пользуется Телеграмом? Потому что сама власть сделала Телеграм главным источником своей PR-активности как теневой и об этом достаточно много расследований, когда мы говорим о больших каналах, которые связаны с государством или получают финансирование от власти для борьбы с оппозицией, например. Так и легальной, поскольку все государственные органы имеют доступ к Телеграм говорит собеседник.

Княжицкий объяснил, что Телеграм является едва ли не ключевым инструментом официальной и неофициальной коммуникации, в том числе в условиях телемарафона и снижения роли традиционного телевидения.

Николай Княжицкий. Фото: Facebook

Его законопроект, к слову, предусматривал официальный диалог украинского государства с Telegram и выстраивание формализованного сотрудничества с платформой.

Чтобы сам Telegram сделал так, чтобы через анонимных ботов нельзя было наносить вред государству. Подобные вещи они делали во Франции. Но государство не хочет этого делать, потому что это приведет к уменьшению этой абонентской базы и сама власть очень часто в борьбе с оппозицией используют различные схожие схемы. Потому они этого делать не хотят сказал Княжицкий.

Он считает, что запрет Telegram — это, прежде всего, технически сложная задача.

Запрет – это непростая вещь, прежде всего, с технической точки зрения. Это дорого стоит и не факт, что украинская IT-система может что даже если мы начнем что-то блокировать, люди будут использовать VPN, мы же не будем как авторитарные страны бороться с ВПНом. Но если Telegram будет нести такую ​​угрозу национальной безопасности, что мы не сможем от этого защититься, мы можем это обсудить с айтишниками, со всеми остальными. добавил нардеп.

Однако, по его мнению, сперва нужно использовать все другие способы договориться, наладить сотрудничество. Если этого не получится необходимо ограничить его монополизм, а потом говорить о запрете.

"Как решить проблему"

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Ростислав Павленко напомнил, что ещё два года назад партия вместе с депутатами из других фракций подала законопроект №11115, который позволяет законодательно урегулировать работу Telegram в Украине. До этого Telegram критиковали в ГУР и СБУ, а Совет национальной безопасности и обороны Украины формально запретил его использование для госслужащих. Однако анонимные и деструктивные каналы продолжают работать.

Ибо велик соблазн использовать его для шельмования оппонентов. Но вреда от российской платформы гораздо выше. Поэтому следует создать рабочую группу и решить вопросы – и Телеграму, и информационной безопасности в целом отметил он.

Ростислав Павленко. Фото: Facebook

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский сказал мнение против запрета Telegram в Украине.Его беспокоит то, как эту платформу применяет Россия для проведения информационных кампаний.