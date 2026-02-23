Не первое покушение на копов, но... Клименко рассказал детали о теракте во Львове и что будет с Telegram

На место преступления во Львове произошло два взрыва

Теракт во Львове — это далеко не первое покушение на правоохранителей, но один из немногих, имевший много пострадавших.

Глава МВД Игорь Клименко сделал ряд заявлений на брифинге. В частности, он затронул и вопрос блокировки Telegram.

По его словам, за два года уже было зафиксировано два покушения на копов, которые приезжали по вызову, а там их ждало взрывное устройство.

"Я хотел бы все-таки сказать, и это очень важно, что таких покушений на жизнь правоохранителей, которые мы видим с резким увеличением с 2024 года, было достаточно много, и сейчас приведу примеры. Другое дело, что мы говорим о большом количестве жертв на этот раз, произошедшем вчера ночью.

Таких терактов, когда приезжали наши правоохранители по вызову и там было взрывное устройство. И это все снималось на камеру только в Киеве четыре. Это через два года. Подобные были в Днепропетровской и Житомирской области. Два в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской", — сказал Клименко.

Блокировать или ограничивать работу Telegram

Насчет Telegram министр отметил, что это вопрос не только к службам.

"А по использованию Telegram — это вопрос не только в МВД или Службу безопасности Украины. Это вопрос, на который должно дать ответ общество в том числе", — сказал Клименко.

Он подчеркнул, что о запрете месседжеру речь не идет, а скорее об ограничениях.

"Ограничить и обеспечить работу, по которой мы можем снизить количество таких преступлений, именно террористических преступлений, пожалуй, об этом надо говорить", — пояснил глава ведомства.

Подозреваемая в теракте во Львове работала не одна

Клименко рассказал, что в случае с подозреваемой Ириной Саветиной российские кураторы действовали по уже известной схеме. Сначала с украинцами контактируют через Telegram-каналы или анонимные чаты, а затем за вознаграждение предлагают выполнить определенные задачи.

"Да, российские спецслужбы пытаются превратить украинцев в инструмент терактов и диверсий. Это четко просматривается, в частности, в организации вчерашнего террористического акта", — добавил глава МВД.

Заместитель руководителя Службы безопасности Украины Иван Рудницкий рассказал о том, как произошел теракт во Львове.

По его словам, жительница Ровенской области, она приехала во Львов, получила соответствующую задачу от своего оператора о том, что купить необходимые средства, арендовать квартиру и подготовить, как стало известно, взрывное устройство.

После чего, около 00:10 минут она вышла из своей квартиры, подошла к помойке, словно выбрасывая определенные вещи, она заложила эти устройства. После чего последовал звонок своему куратору и она покинула место происшествия.

Вместе с тем другая молодая женщина, которая из Харьковщины, которой только недавно исполнилось 18 лет, она перезвонила на горячую линию 102 ГУНП во Львовской области, где сообщила, что по определенному адресу происходит кража в магазине двумя неизвестными лицами.

Полиция сразу отреагировала. И когда приехал первый экипаж, взрывное устройство сдетонировало, а когда приехали и другие силы, произошел еще один взрыв.

"К сожалению, погибла наша коллега, молодая работница полиции тяжело ранены, около двух десятков работников правоохранительного органа пострадали. В то время основная фигурантка — она отправилась в направлении государственной границы", — пояснил замглавы СБУ.

По его словам, у подозреваемой был загранпаспорт. Но пограничники также были вовлечены в операцию по задержанию, ведь женщину схватили уже во время приближения к границе.

После этого была задержана также возможная ее пособница, которая находилась в городе Харькове. Она была доставлена во Львов, где она уже дала соответствующие показы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ирине Саветиной избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Во время заседания она не сдержала эмоций и расплакалась.