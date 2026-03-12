Не тільки Telegram: "слуга народу" закликав "випалити напалмом" всі соцмережі

Влада вважає, що блокування соцмереж може допомогти посилити безпеку в Україні

До питання заборони месенджера Telegram в Україні необхідно поставитись серйозно. Оскільки всі соцмережі можуть бути "абсолютним злом".

Про це народний депутат, член фракції "Слуга народу" та голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив на медійному форумі, організованому "Українським медіацентром" і "Детектор Медіа", у четвер, 12 березня. За його словами, діяти проти поширення їх впливу можна навіть дуже жорсткими методами.

"Я вважаю всі соцмережі… Всі, не тільки Тєлєжку — я вважаю їх всіх абсолютним злом. І я б їх всіх, взагалі, напалмом…", — сказав Потураєв.

Микита Потураєв під час форуму 12 березня. Фото "Телеграф"

Чи потрібно забороняти Telegram в Україні

Заступник глави Офісу президента України Ірина Верещук розповіла "Телеграфу", як і навіщо потрібно обмежити Telegram в Україні. За її словами, крок з обмеженням необхідний для запобігання вербуванню громадян. Вона додала, що обмеження та деанонімізація каналів – це частина кіберстійкості країни та захисту від російської агресії. Заходи необхідні, навіть якщо це викликає негативну реакцію користувачів.

Заступник глави ОП уточнила, що йдеться про публічні анонімні канали. Її власний Telegram-канал працює, але з мінімальною активністю. Але Верещук наголосила на важливій деталі, що її канал верифікований.

Ірина Верещук. Фото: Facebook

Що стало приводом для можливої заборони

У лютому 2026 року Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook запропонувала обмежити використання в Україні соцмережі Telegram та інших анонімних платформ. Тоді вона зазначила, що теракт у Львові знову ставить питання про Telegram та інші подібні анонімні платформи.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого у Львові сталися два вибухи під час прибуття поліції на повідомлення про проникнення до магазину. За попередніми даними, загинула 23-річна поліцейська, є постраждалі. За словами президента Володимира Зеленського, виконавці були завербовані через Telegram. У зв’язку з цим Верещук зазначила, що ворог системно використовує Telegram для вербування терористів, координації їхньої діяльності та вчинення терактів.

"Це чергове нагадування подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни. Якщо для захисту життів наших людей та захисту національної безпеки ми повинні обмежити можливості цих платформ, значить, ми повинні це зробити", — написала вона.

Пост Ірини Верещук у Facebook

Раніше "Телеграф" розповідав, що очільник МВС Ігор Клименко висловився про блокування Telegram після теракту у Львові.