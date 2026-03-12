Рус

Не тільки Telegram: "слуга народу" закликав "випалити напалмом" всі соцмережі

Вадим Михальченко
Микита Потураєв розповів про своє ставлення до соцмереж
Микита Потураєв розповів про своє ставлення до соцмереж.

Влада вважає, що блокування соцмереж може допомогти посилити безпеку в Україні

До питання заборони месенджера Telegram в Україні необхідно поставитись серйозно. Оскільки всі соцмережі можуть бути "абсолютним злом".

Про це народний депутат, член фракції "Слуга народу" та голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив на медійному форумі, організованому "Українським медіацентром" і "Детектор Медіа", у четвер, 12 березня. За його словами, діяти проти поширення їх впливу можна навіть дуже жорсткими методами.

"Я вважаю всі соцмережі… Всі, не тільки Тєлєжку — я вважаю їх всіх абсолютним злом. І я б їх всіх, взагалі, напалмом…", — сказав Потураєв.

Микита Потураєв під час форуму 12 березня
Микита Потураєв під час форуму 12 березня. Фото "Телеграф"

Чи потрібно забороняти Telegram в Україні

Заступник глави Офісу президента України Ірина Верещук розповіла "Телеграфу", як і навіщо потрібно обмежити Telegram в Україні. За її словами, крок з обмеженням необхідний для запобігання вербуванню громадян. Вона додала, що обмеження та деанонімізація каналів – це частина кіберстійкості країни та захисту від російської агресії. Заходи необхідні, навіть якщо це викликає негативну реакцію користувачів.

Заступник глави ОП уточнила, що йдеться про публічні анонімні канали. Її власний Telegram-канал працює, але з мінімальною активністю. Але Верещук наголосила на важливій деталі, що її канал верифікований.

Ірина Верещук
Ірина Верещук. Фото: Facebook

Що стало приводом для можливої заборони

У лютому 2026 року Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook запропонувала обмежити використання в Україні соцмережі Telegram та інших анонімних платформ. Тоді вона зазначила, що теракт у Львові знову ставить питання про Telegram та інші подібні анонімні платформи.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого у Львові сталися два вибухи під час прибуття поліції на повідомлення про проникнення до магазину. За попередніми даними, загинула 23-річна поліцейська, є постраждалі. За словами президента Володимира Зеленського, виконавці були завербовані через Telegram. У зв’язку з цим Верещук зазначила, що ворог системно використовує Telegram для вербування терористів, координації їхньої діяльності та вчинення терактів.

"Це чергове нагадування подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни. Якщо для захисту життів наших людей та захисту національної безпеки ми повинні обмежити можливості цих платформ, значить, ми повинні це зробити", — написала вона.

Пост Ірини Верещук у Facebook
Пост Ірини Верещук у Facebook

Раніше "Телеграф" розповідав, що очільник МВС Ігор Клименко висловився про блокування Telegram після теракту у Львові.

