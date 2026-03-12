Россияне стягивают элитные войска на Запорожье: готова ли область к весеннему наступлению и где самая большая угроза

Несмотря на все усилия, россиянам не удается существенно продвинуться вглубь территории Запорожской области.

Российская армия продолжает перебрасывать на Запорожье самые элитные подразделения своих десантно-штурмовых войск, сосредотачивая усилия на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Однако успешные действия Сил обороны Украины остановили продвижение противника.

Также украинские войска продолжают бои в Гуляйполе, что опровергает информацию о захвате города россиянами. Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что нужно знать:

Обстановка на Запорожье остается сложной уже более полугода

В регионе улучшается система ПВО

Россияне полностью не захватили Гуляйполе

Читайте также:

О ситуации в области и наличии фортификаций

— Господин Иван, недавно президент говорил, что готовится так называемое "весеннее наступление" россиян и, к сожалению, это может быть Запорожская область. Объясните, насколько угрожающая ситуация в регионе.

— Она остается напряженной в последние шесть месяцев, когда враг приоритизировал для себя полосу непосредственно Запорожской области. Они туда перебрасывают самые элитные подразделения своих десантно-штурмовых войск и новых армий. Основные два направления – южное и непосредственно стык трех областей: Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Благодаря своевременным действиям Верховного главнокомандующего, главнокомандующего на сегодня продвижение врага остановилось. Напротив, на стыке есть результаты активных наших действий, мы об этом знаем, поэтому на сегодня ситуация достаточно напряженная, но мы должны сконцентрироваться, помочь военным и наоборот получить лучшие для себя результаты. Я думаю так.

Россияне акцентируют наступление на стыке трех областей. Карта Deep State

— А в плане фортификаций регион все же готов?

— Все фортификации, заказанные военными, все построены. Сегодня продолжается строительство некоторых дополнительных фортификации эшелонов, те, которые были определены буквально полтора месяца назад, как оборудование дополнительных рубежей обороны. Так что все то, что нужно было построено, только уплотняется, доукомплектовывается, это такой постоянный процесс по наращиванию, но точно в этом нет острой проблемы на территории Запорожской области.

Иван Федоров

Применять КАБы россиянам стало сложнее

— Насколько сейчас серьезна угроза российских КАБов, которыми они наращивают удары именно по Запорожью.

— Я не могу сказать, что они их наращивают, потому что это стало значительно сложнее. Вчера у нас был случай, когда пять КАБов прилетели в Запорожье. Из восьми три были сбиты, а пять долетело. Но раньше враг мог 100 ударов в неделю наносить КАБами. На сегодня для него нет такой возможности. Опять же благодаря слаженной работе нашей ПВО.

Вот и вчера после ударов уже была коммуникация у нас с командующим Воздушными Силами Украины для того, чтобы доработать, еще больше защитить. Это такие постоянные качели — мы строим оборону, они находят как ее обойти и наоборот. Поэтому вчера был первый удар КАБами по Запорожью, я даже не вспомню за какой промежуток времени, вероятно, за месяцы.

Бои в Гуляйполе

— Deep State сообщает об оккупации Гуляйполя, но объясните, насколько это актуальна информация.

- На территории Гуляйполя присутствуют Силы обороны Украины. Которые ведут оборону, в том числе в населенном пункте Гуляйполе. Но о полной оккупации города я бы точно не утверждал.

На карте Deep State Гуляйполе обозначено как оккупированное россиянами. Фото Скриншот

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Иван Федоров заработал за 2025 год более 2 миллионов гривен. При этом ему не начислялась материальная помощь.