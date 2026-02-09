ВСУ пошли в контрнаступление? Разбираемся, что привело российских военкоров в состояние паники

На юге Донбасса россияне сосредоточили сто тысяч личного состава

ВСУ зачистили Терноватое на Запорожском направлении, отбив попытки противника закрепиться на участке. На фоне российских заявлений о "контрнаступлении" "Телеграф" разбирался, что на самом деле происходит на фронте и какие планы Кремль вынашивает по Запорожью на 2026 год.

Зачистка или начало контрнаступления?

Россияне сообщают, что подразделения ВСУ наносят удары по флангу группировки оккупантов, которая продвигается на востоке Запорожской области, пытаясь разделить силы противника и выйти ему в тыл. Бои продолжаются вблизи Терноватого и Гуляйполя.

Владислав Волошин, спикер группировки "Юг", в комментарии "Телеграфу" отметил, что изначально информация на картах противника была некорректной: на ней была указана не реальная ситуация на фронте, а скорее российские "хотелки".

"В частности, то же Терноватое — оно никогда не было под контролем российских сил. А те российские "флаговтыки", которые там сфотографировались, через несколько часов погибли, и этот населенный пункт под нашим контролем", — сообщил военный.

По его же словам, говорить о контрнаступлении сейчас — значит искажать информацию. Действительно, Силы обороны Украины проводят ежедневно до полутора десятков, а то и более действий по уничтожению российских групп, которые пытаются инфильтрироваться в глубину обороны.

Мы их уничтожаем и не даем россиянам применять эту тактику "флаговтыков". Сейчас российские военкоры стремятся написать как-то о реальной ситуации. А выходят из своей лжи тем, что сообщают о каком-то контрнаступлении Сил обороны Украины. Мы зачищаем свою территорию от их групп, которые пытаются инфильтрироваться, это все Владислав Волошин

Владислав Волошин / Facebook-страница

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко также подтвердил, что называть конкретно эти действия контрнаступательными не стоит.

"Это наши контратакующие действия, которые мы осуществляем в условиях, когда есть такая непосредственная необходимость, особенно в районе Терноватого. Для того чтобы значительно расширить, вернуть нашу зону контроля по правому берегу реки Гайчур", — пояснил он.

Где находится Терноватое на карте Deepstate

Для Сил обороны Украины важным является сохранение позиций как по правому, так и по левому берегу реки, особенно в контексте тех угроз, которые сейчас возникли на Гуляйпольском направлении.

"Для нас критично сохранение контроля как за рекой Гайчур, так и контроля над трассой Р-85 от Гуляйполя до Покровского на Днепропетровщине. Поэтому россияне, конечно же, паникуют каждый раз, когда Силы обороны переходят к контратакующим действиям, но о чем-то глобальном говорить пока рано", — отметил он.

Гуляйпольское направление: в чем главная угроза

По данным аналитиков ISW, российские силы могли оккупировать Гуляйполе — населенный пункт в Запорожской области — после трех месяцев боевых действий. Александр Коваленко в комментарии "Телеграфу" отмечает, что ситуация на этом направлении действительно серьезная и довольно тяжелая — там сконцентрированы основные ударные подразделения 5-й общевойсковой армии, которая с сентября прошлого года понесла значительные потери.

"Они потеряли более чем 20 000 личного состава. То есть фактически это — полторы дивизии. Сейчас они получают подкрепление от 29-й, 36-й общевойсковых армий, вполне возможно, от подразделений группы войск "Днепр"", — отмечает обозреватель.

Именно эта 5-я общевойсковая армия, по замыслу российских оккупантов, должна стать основным пробивным элементом на Ореховском направлении. Однако именно в Гуляйполе они значительно затормозили, у них возникли проблемы, так как россияне не укладываются в поставленные их руководством дедлайны.

В принципе, на Южнодонбасском направлении сейчас, на всем плацдарме от Гуляйполя до Покровского сосредоточено сто тысяч личного состава. Возможно, Силы обороны Украины и воспользуются некоторыми возможностями тактического уровня для улучшения своего положения, но пока что об этом говорить рано. Главное, что произошла зачистка именно Терноватого, это значительно улучшает наши возможности по сохранению оборонительных позиций Александр Коваленко

Александр Коваленко

Бои в Запорожье: произойдут ли в 2026 году

Военное командование РФ планирует масштабное наступление летом 2026 года, в частности на Ореховско-Запорожском направлении. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Обозреватель "Информационного сопротивления" отмечает, что важно различать формулировки — наступление на Запорожье как областной центр и Запорожье как регион, область.

"Россияне для того, чтобы начать наступление на Запорожье, областной центр, должны, во-первых, подготовить соответствующий плацдарм, на котором они будут размещать и накапливать ударную группировку. Потому что Запорожье — это индустриальный, крупный город. И для россиян, если они на это решатся, это будет масштабная битва, которая истощит их максимально", — объясняет эксперт.

Для такой битвы оккупантам понадобится много ресурса, в том числе и заранее подготовленные резервы, что можно осуществить только в случае формирования соответствующего плацдарма, чем ВС РФ и занимаются сейчас на уже упомянутом выше направлении.

"Они используют его для того, чтобы обеспечить максимальную логистику для будущей ударной группировки — то есть сколько им нужно, чтобы наступать на Запорожье. Этой группировки в сто тысяч критически не хватает. А триста тысяч — это да", — пояснил Александр Коваленко.

Именно поэтому, по его прогнозам, наступательные действия в Запорожской области в 2026 году будут происходить именно в пределах реки Гайчур и реки Верхняя Терса — именно столько территорий им нужно захватить, чтобы сформировать такой плацдарм. Эта цель заложена командованием ВС РФ как перспектива – среднесрочная или даже долгосрочная.

"Даже если им за 2026 год и удастся, в чем я сомневаюсь, сформировать соответствующий плацдарм, то у них как минимум еще полгода, а возможно, даже больше, уйдет на формирование ударной группировки. Поэтому для самого областного центра угроза прямых боевых действий в городских условиях — это точно не перспектива 2026 года", — подытожил он.

