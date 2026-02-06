Получает больше многих коллег: стала известна зарплата главы Запорожской ОВА (документ)

При этом Федорову не начислялась материальная помощь

Глава Запорожской областной государственной администрации, а также начальник областной военной администрации Иван Федоров заработал за 2025 год свыше 2 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует официальный ответ ОВА на запрос "Телеграфа". Уже после уплаты налогов он получил почти 1 млн 700 тысяч, что намного больше, чем его коллеги.

В документе говорится, что оклад Федорова в 2025 году составил 1 570 331,63 грн. Также чиновнику начислено 35 549,75 грн за работу в условиях режимных ограничений.

Бюджет компенсировал ему работу в выходные дни в размере 20 655 грн, а 355 842,74 грн составили командировочные.

Общая сумма начислений превысила 2 миллиона (2 182 379,12 грн), однако после вычета налогов Федорову заплатили на руки 1 680 431,92 грн.

В ОВА также сообщили, что глава области не получал материальной помощи на оздоровление или решение социально-бытовых вопросов.

Кто такой Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров — действующий глава Запорожской ОВА, назначенный в феврале 2024 года. Ранее занимал пост мэра Мелитополя и известен тем, что отказался сотрудничать с оккупантами.

После шести дней плена, во время которых, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Федорова пытали, он был обменян на девять российских солдат-срочников.

После освобождения из плена Федоров активно освещал ситуацию в оккупированном Мелитополе через медиа и Telegram, выступал на международных площадках, в частности, посетил Елисейский дворец по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, заработная плата главы Ивано-Франковской областной военной администрации Светланы Онищук за 2025 год составила более полумиллиона гривен. Стало известно, сколько фактически составил доход и предусматривались ли для нее дополнительные выплаты.

А глава Винницкой ОДА Наталья Заболотная за 2025 год заработала всего 400 тысяч грн. Все дело в том, что в прошлом году она занимала должность первого заместителя начальника ОВА.