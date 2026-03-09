У России новая цель? Что известно о проблемах с водой в Киеве

С наступлением тепла враг может переключиться с энергетики на воду

Из-за аварийного отключения ДТЭК обесточены объекты "Киевводоканала". В сетях четырех районов Киева наблюдается слабое давление воды.

Что нужно знать:

Владимир Зеленский и эксперты предупреждали, что весной и летом РФ сконцентрирует усилия на водоснабжении

Также враг может бить по объектам водоотведения

Цель Кремля неизменна — сделать жизнь украинцев невыносимой

Об этом сообщает "Киевводоканал". Вода с пониженным давлением подается в Соломенском, Святошинском, Голосеевском и Подольском районах. Специалисты работают над стабилизацией ситуации.

С наступлением потепления Россия может переключиться с энергетики на водоснабжение

Еще с 11 февраля начала распространяться информация о возможных российских ударах по объектам водоснабжения и водоотвода. Предупреждали, что под угрозой обстрела может оказаться Бортницкая станция аэрации под Киевом.

Бывший командующий Аэромобильными войсками ВСУ И ван Якубец заявил, что РФ может бить по водоснабжению весной и летом. По его мнению, находится под угрозой Киев и другие крупные города Украины.

А 2 марта президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новые удары. По его словам, сейчас основной целью России будет не энергетика, а водоснабжение и логистика.

Что говорят эксперты

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк согласен, что такая угроза действительно существует. Россияне могут расценивать объекты водоснабжения как военную цель.

По информации нашей разведки, россияне рассматривают объекты водоснабжения и отвода, как одни из целей во время их массированных атак на нашу инфраструктуру. И они рассматривают как раз города-миллионники для того, чтобы сделать жизнь в них и в течение лета, осенью невыносимой, — отметил Нагорняк

Он добавил, что системы водозабора, водоочистки, водоснабжения в Украине очень уязвимы. Около 30-40 лет значительные средства в модернизацию системы не инвестировали.

Доктор экономических наук, руководитель энергетических программ Украинского института будущего, старший научный сотрудник Института Кеннана (Вашингтон, США) Андриан Прокип также считает, что Россия будет пытаться вывести из строя водоснабжение. Однако, по его мнению, это враг делал с начала широкомасштабного вторжения.

Это все же то же, что и последние три года. Вот ничего нового. То есть снова будут перебои с водой, снова перебои с электричеством. Все зависит от работы ПВО, — сказал Прокип

Ранее "Телеграф" рассказывал, что эксперты оценили последствия возможного удара по Бортницкой станции. Среди возможных последствий повреждения станции для инфраструктуры Киева называют переполнение коллекторов и выход из строя инженерных сетей.