Украина сорвала планы РФ: Зеленский рассказал о весеннем наступлении врага

Россия готовит новое весеннее наступление, основная цель которого — захват территорий на востоке страны, прежде всего в Донецкой области. Однако его вынуждены откладывать, потому что планы страны-агрессора постоянно срывают украинские военные.

Что нужно знать:

Наступление РФ откладывается из-за недостатка сил, а также действий украинской армии

За последние полтора месяца украинские военные провели ряд оборонительных и наступательных операций

Был восстановлен контроль примерно над 400–435 км², а планы врага — сорваны

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 8 марта в ходе пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, сообщает корреспондент "Телеграфа". По его словам, главная цель врага — это восток Украины, а то есть захват Донецкой и Луганской областей.

Южное направление также рассматривается Россией — в Запорожской области и на участке между Донецкой и Запорожской областями, потенциально в сторону Днепра.

В принципе их планы не изменились. Идет отсрочка из-за того, что они не способны это сделать теми силами, которые у них сегодня есть, и из-за действий, соответственно, наших Вооруженных сил, наших Сил обороны. Кроме того, было и рассматривалось еще южное направление, вы знаете, это Запорожская область и направление между Донецкой и Запорожской областями отметил президент.

Владимир Зеленский и Роб Йеттен. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Зеленский подчеркнул, что украинские силы за последние полтора месяца провели ряд оборонительных и наступательных операций на юге, целью которых было сорвать планы России.

Относительно обороны и в некоторых направлениях наступления. Исключительно действия были связаны с тем, чтобы сорвать планы РФ. Мы считаем, что достаточно успешно восстановили контроль над около 400-435 километров. Направление это сложное, напряжение там остается добавил он.

Президент поблагодарил военнослужащих за их действия и отметил, что моральное состояние подразделений на отдельных направлениях улучшилось.

