О новом наступлении РФ, евроинтеграции, войнах и критике Трампа: что сказал Зеленский на пресс-конференции

Собрали главные заявления украинского президента 8 марта

Обострение ситуации на Ближнем Востоке оказывает влияние и на российско-украинскую войну. Однако, несмотря на негативные последствия, Украина может получить позитив в виде налаживания новых контактов и сотрудничества.

Наше государство готово оказать помощь партнерам и уже проводит консультации. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, в воскресенье, 8 марта, на которой присутствовал корреспондент "Телеграфа".

О весеннем наступлении РФ

Россия готовит новое весеннее наступление с целью захвата, прежде всего, Донецкой области. Однако россияне вынуждены откладывать, ведь их планы срывают украинские Вооруженные силы.

"В принципе, их планы не изменились. Идет отсрочка из-за того, что они не способны это сделать теми силами, которые они сегодня имеют, и из-за действия, соответственно, наших Вооруженных сил, наших Сил обороны. Кроме того, было и рассматривалось еще южное направление, вы знаете, это Запорожская область и направление между Донецкой и Запорожской областями", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский и Роб Йеттен. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

О вступлении в ЕС

Отвечая на вопрос о вступлении Украины в ЕС, президент подчеркнул, что это выбор всего украинского народа. По его словам, публичный конфликт с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном не должен влиять на решение о евроинтеграции Украины.

"Это решение граждан, не мое. Это решение общества. Одна из причин, по которым Россия действительно хочет оккупировать нас, это решение геополитическое. Кстати, это и есть цена членства. Слава Богу, не для всех, да, но для нас так произошло. Поэтому мы вынуждены защищать наш наш образ жизни, нашей общины, семьи. Это отчасти плата за наш геополитический выбор. Это то, что касается украинцев, и важно для них. Теперь Европа должна принять решение о том, как быстрее всего принять Украину в состав ЕС. Это должно быть решение лидеров ЕС, а не одного человека. Мы к вам идем и уже от Европы зависит, когда это возможно. Но будем точно сильнее вместе", – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский

О войне на Ближнем Востоке

По словам президента, война России против Украины рискует отойти на второй план. Поскольку внимание мира уже смещается на Ближний Восток.

"Я очень надеюсь, что война на Ближнем Востоке будет непродолжительной, не такой по крайней мере, как в Украине. Если посмотреть только на потери, понесенные нами. Но пока мы не видим какого-либо прогресса с мирными переговорами. Мое отношение такое: если у них не будет переговоров о мире в первые несколько дней, о прекращении огня, есть значительный риск продолжения на Ближнем Востоке. И так или иначе это повлияет на ситуацию в Украине. Меньше внимания, то есть меньше поддержки, меньше поддержки, значит меньше ПВО, и вы знаете, что это значит для нас", — отметил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Роб Еттен

О помощи странам Персидского залива

Лидер государства заявил, что Украина готова оказать свою помощь, чтобы улучшить защиту от беспилотников в странах Ближнего Востока. По его словам, это могут быть средства или украинские специалисты, которые могут обеспечить безопасность.

"Специалисты с соответствующими возможностями будут отправлены, я вам это сказал. Многое в этом диалоге обсуждается. Если мы говорим о поставках каких-то средств, то очень бы хотели, чтобы это была возможность с обеих сторон. Вы знаете, дефицит каких средств у нас, мы понимаем дефицит каких средств у стран Залива. То есть мы говорим об этом треке. Пока рано сказать о других деталях. Я думаю, на следующей неделе, когда эксперты будут на месте, посмотрят, помогут, потому что они едут сразу со способностями помочь. Тогда будем двигаться дальше. Подождем первой встречи", — рассказал президент.

Украинские зенитные дроны. Фото иллюстративное

О критике Трампа

Также Владимир Зеленский прокомментировал критику со стороны президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что сейчас это не главное, а главное помочь людям.

"Мы пытаемся помочь. А относительно критики президента Трампа, мое отношение такое, если вы увидите, что критика увеличивается, нарастает — значит, мы больше и больше помогаем. Думаю, что приоритет в том, чтобы помочь людям. Остальное не так важно", — заявил глава государства.

