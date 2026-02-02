Россияне активно набросились на Гуляйполе: что там происходит и почему этот район важен (карты боев)

Россияне перебросили на юг дополнительные силы

Бои на юге Украины резко оживились, россияне не только штурмуют с бронетехникой, но и усилили обстрелы. Количество штурмов за месяц достигло почти 1350.

Что нужно знать:

На Гуляйпольском направлении количество боев выросло на 62%

РФ перебросила около 1300 военных спецконтингента

Россияне впервые с начала года применили бронетехнику в наступлении возле Гуляйполя — атаку ВСУ отбили

По данным экспертов, РФ пытается обойти украинскую оборону и зайти в тыл

Об активизации россиян сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. "На 62% увеличилось количество, в частности, на Гуляйпольском направлении и в самом Гуляйполе и составляет почти 1 тыс. боевых столкновений в месяц", — отметил он.

Волошин также отметил, что россияне опрокинули около 1300 солдат спецконтингента — узников и больных гепатитом С. После масштабных потерь они пытаются усилить фронт на юге Украины.

32 штурма – возведение Генштаба на Гуляйпольском нарямке

Между тем, по информации 225-го отдельного штурмового полка, на Гуляйпольском направлении российские войска впервые с начала года применили бронетехнику в наступлении. Две боевые бронированные машины с 14 десантниками на борту пытались воспользоваться туманом и атаковать украинские позиции вблизи Оленоконстантиновки, к северу от Гуляйполя. Подразделения ВСУ при поддержке FPV-дронов, артиллерии и стрелкового боя уничтожили обе ББМ, десант был ликвидирован.

Что происходит в Гуляйполе

Ситуация в Запорожском направлении напряженная. Военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук отмечает, что россияне пытаются прорваться севернее Гуляйполя, чтобы зайти в тыл украинским защитникам, а также воспользоваться промерзанием почв в районе бывшего Каховского водохранилища.

Карта боевых действий в Гуляполе

По данным из открытых источников, Гуляйполе частично оккупирован. Город под постоянным огнем.

Остатки краеведческого музея в Гуляйполе

Западные аналитики видят в продвижении россиян на Гуляйпольском направлении следствие нехватки сил для обороны всей более чем 1100-километровой линии фронта. В тексте The New York Times говорится, что в ноябре-декабре российские войска захватили почти 440 квадратных километров территории в Запорожской и соседней Днепропетровской областях — примерно на 20% больше, чем в Донецкой области за тот же период.

Ранее Волошин также комментировал, почему Россия бросила подобные силы на Гуляйполе. Этот небольшой город имеет важное расположение. В этой части области он является самым большим населенным пунктом на пересечении логистических путей — к западу — в Запорожье и на север — в Днепропетровскую область.

