Росіяни стягують елітні війська на Запоріжжя: чи готова область до весняного наступу і де найбільша загроза

Попри всі зусилля росіянам не вдається суттєво просунутись вглиб території Запорізької області

Російська армія продовжує перекидати на Запоріжжя найелітніші підрозділи своїх десантно-штурмових військ, зосереджуючи зусилля на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Проте вдалі дії Сил оборони України зупинили просування супротивника.

Також українські війська продовжують бої в Гуляйполі, що спростовує інформацію про захоплення міста росіянами. Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Що потрібно знати:

Обстановка на Запоріжжі залишається складною вже понад пів року

В регіоні покращується система ППО

Росіяни повністю не захопили Гуляйполе

Про ситуацію в області та наявність фортифікацій

— Пане Іване, нещодавно президент казав, що готується так званий "весняний наступ" росіян і, на жаль, це може бути Запорізька область. Поясніть, наскільки загрозлива ситуація в регіоні.

— Вона залишається напруженою останні шість місяців, коли ворог приорітизував для себе смугу безпосередньо Запорізької області. Вони туди перекидають найелітніші підрозділи своїх десантно-штурмових військ і нових армій. Основні два напрямки — південний та безпосередньо стик трьох областей: Донецької, Запорізької та Дніпропетровської. Завдяки вчасним діям Верховного головнокомандувача, головнокомандувача сьогодні просування ворога зупинилось. Навпаки на стику є результати активних наших дій, ми про це знаємо, тому на сьогодні ситуація вона досить напружена, але ми маємо там сконцентруватись, допомогти достатньо військовим і навпаки отримати кращі для себе результати. Я думаю, так.

Росіяни акцентують наступ на стику трьох областей. Мапа Deep State

— А в плані фортифікацій регіон все ж таки готовий?

— Всі фортифікації, які були замовлені військовими, всі побудовані. Сьогодні продовжується будівництво деяких додаткових ешелонів фортифікації, ті, які були визначені буквально півтора місяця тому, як обладнання додаткових рубежів оборони. Тож все те, що потрібно було побудовано, тільки воно ущільнюється, доукомплектовується, тому це ж такий постійний процес до нарощування, але точно в цьому немає гострої проблеми на території Запорізької області.

Іван Федоров

Застосовувати КАБи росіянам стало складніше

— Наскільки зараз серйозна загроза від російських КАБів, якими вони нарощують удари саме по Запоріжжю.

— Я не можу сказати, що вони їх нарощують, тому що їм це стало робити значно складніше. Вчора ми мали випадок, коли п'ять КАБів прилетіло до Запоріжжя. З восьми три були збиті, а п'ять долетіло. Але, раніше, ворог міг 100 ударів за тиждень завдавати КАБами. На сьогодні для нього немає такої можливості. Знову ж таки, завдяки злагодженій роботі нашої ППО.

От і вчора після ударів вже була комунікація в нас з командувачем Повітряних Сил України для того, щоб допрацювати, ще більше захистити. Це ж такі постійні гойдалки — ми будуємо оборону, вони знаходять як її обійти і навпаки. Тому вчора був перший удар КАБами по Запоріжжю, я навіть не пригадаю за який проміжок часу, ймовірно, за місяці.

Бої в Гуляйполі

— Deep State повідомляє про окупацію Гуляйполя, але поясніть, наскільки це актуальна інформація.

— На території Гуляйполя присутні Сили оборони України. Які ведуть оборону, в тому числі в населеному пункті Гуляйполе. Але про повну окупацію міста я б точно не стверджував.

На мапі Deep State Гуляйполе позначене як окуповане росіянами. Фото Скріншот

