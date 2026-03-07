Когда состоится церемония "Оскар 2026" и где украинцы смогут посмотреть трансляцию

Церемония отметит лучшие фильмы и творческие достижения

В Лос-Анджелесе активно готовятся к самому важному и главному событию Голливуда — 98-й церемонии вручения кинопремии "Оскар". Мероприятие состоится в ночь с 15 на 16 марта, и миллионы зрителей смогут посмотреть его в прямом эфире. Трансляция также будет доступна в Украине.

"Телеграф" решил узнать детальнее о церемонии и напомнить, где украинцы смогут посмотреть трансляцию "Оскара". На мероприятии отметят лучшие фильмы и творческие достижения.

Когда и где смотреть церемонию "Оскара" в Украине

Церемония награждения традиционно пройдет в театре "Долби", который расположен в центре Ovation Hollywood в Лос-Анджелесе. Награду вручат лучшим фильмам и деятелям кино более чем в 20 категориях, а победителей определяют члены Американской академии кинематографических искусств и наук путем голосования.

Когда состоит премия "Оскар 2026", Фото: Getty Images

Премия "Оскар" начнется в воскресенье, 15 марта, в 16:00 по местному времени. Из-за перехода США на летнее время в начале марта церемонию в Украине можно будет посмотреть на час раньше. Предшоу "Оскара" стартует в 23:00 по Киевскому времени, трансляция Красной дорожки начнется в 00:30, а сама церемония награждения — в 01:00.

Где в Украине смотреть "Оскар 2026", Фото: Getty Images

Украинцы смогут посмотреть мероприятие бесплатно в прямом эфире телеканала "Суспільне Культура" с профессиональным переводом на украинский язык, а также переводом на жестовой язык. Трансляцию будет комментировать актер театра и кино Алексей Гнатковский.

Стоит отметить, что официальная трансляция "Оскара" на YouTube появится только с 2029 года, когда платформа получит глобальные права на показ церемонии.

