Европа сказала "нет" быстрому приему Украины в ЕС: что произошло в Брюсселе

Чиновники назвали новый дедлайн окончания переговоров о вступлении Киева

В среду, 4 марта, в Брюсселе состоялся ужин послов ЕС, на котором рассматривалась идея относительно ускоренного членства Украины.

По данным источников "Телеграфа", чиновники сообщили Европейской комиссии, что их столицы не поддерживают модель "обратного членства", которая теоретически могла обеспечить вступление Киева до 2027 года.

Как объясняло ранее наше издание, "обратное членство" предполагает скорейшее политическое вступление страны после выполнения набора ключевых требований, и уже потом — постепенные реформы по каждому из секторов: агрокультурному, транспортному, энергетическому и т.д. Каждый пройденный уровень реформ открывал бы новые права для страны в ЕС. К примеру, возможность накладывать вето на то или иное решение.

Вероятно, 19 марта во время саммита в Брюсселе европейские лидеры в финальном коммюнике поддержат подход к вступлению на основе заслуг (merit-based по-английски) — традиционную модель, которая не менялась 40 лет.

Она фактически ставит крест на скорейшей интеграции Украины и, например, Молдовы. А также на надеждах еврокомиссара по расширению Марты Кос, которая была главным архитектором инновационного решения об "обратном членстве". Публично чиновники Европейской Комиссии говорят о другой дате, когда Киев может успешно завершить реформы своего законодательства.

4 марта во время бизнес-форума в Брюсселе директор по координации расширения, стратегии и инвестиций Генерального директората Европейской Комиссии Матье Буске назвал Украину одним из лидеров процесса расширения.

"Выступать от имени Комиссии довольно сложно, но я постараюсь сделать все возможное. Страны, которые считаются так называемыми лидерами процесса [расширение ЕС], демонстрируют наибольший прогресс. Это Албания, Черногория, Молдова и Украина. Они установили дедлайны для завершения переговоров. Черногория планирует завершить переговоры первой — к концу этого года, то есть к 2026 году. Далее Албания – в следующем году, в конце 2027-го, затем Молдова – в 2028 году, и Украина также – в конце 2028 года. Такое сейчас состояние переговорного процесса", — сказал Буске.

Он отметил, что когда переговоры завершаются, подписывается договор о вступлении, после чего происходит его ратификация национальными парламентами — и тогда страны-партнеры становятся государствами-членами. При этом Комиссия ясно заявляет, что процесс расширения остается основанным на заслугах.

Это не только вопрос принципа, но и вопрос успеха. Если страна присоединяется к ЕС, она становится частью единого рынка, где действуют мощные рыночные силы. К этому нужно быть готовыми. Поэтому страны-кандидаты должны проводить необходимые реформы, и мы очень внимательно за этим следим. Также можно увидеть, что спрос на верховенство права в странах-партнерах сегодня значительно больше, чем раньше", — отметил чиновник.

Буске добавил, что для Украины существует четкий план реформ, которые следует реализовать.

"Украинцы демонстрируют чрезвычайное мужество, проводя эти реформы в столь сложных условиях. Однако для успешного членства в ЕС нужно осуществить еще ряд дополнительных реформ.

Некоторые из них могут быть непопулярны, но все нынешние государства-члены проходили через подобные сложные реформы. Это одно из условий для вступления в Европейский Союз", — подчеркнул он.

Таким образом, несмотря на политическую поддержку Украины и признание ее прогресса, Европейский Союз пока не готов изменять устоявшиеся правила. Перспективы быстрого присоединения Киева к ЕС, о которых в последнее время активно говорили в Брюсселе, остаются скорее политической амбицией, чем реалистичным сценарием. И это несмотря на то, что членство Украины в Евросоюзе рассматривается как одна из ключевых гарантий безопасности в случае предстоящего мирного соглашения.