"Переговори - це не рулетка". Чому Україні треба готуватись до гіршого

Китай може вплинути на позицію Москви

Наразі переговори та завершення війни РФ проти України викликають чимало питань, але досить багато людей не розуміють, що перемовини — це не рулетка. Україна відстоює свої інтереси попри тиск з боку Росії та США.

Про це народний депутат від "Батьківщини", член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко розповів "Телеграфу" у матеріалі "В Раді готують нові покарання для ухилянтів і СЗЧ, – нардеп про мобілізацію, рекрутинг і кінець війни".

"Переговорний процес – не рулетка. Переговорний процес – це позиції й інтереси. Коли є фокус на Україні, всі країни тиснуть (в тому числі США), ЗСУ не відступають ні на міліметр з нашої території, достатньо ракет ППО, щоб нас неможливо було залякати, відключити світло, опалення – це одна позиція. І фактично ми однією командою дотискали Путіна", — каже нардеп.

За його словами, переговорні позиції дещо залежать від фокуса. Цілком можливо, що росіяни будуть змінювати свою позицію. На це вливатиме не тільки те, що Кремль отримує бенефіт у зв'язку з підняттям цін на нафту. Також Москва зараз сильніше впливає на Китай, ніж це було раніше, оскільки китайці, у зв'язку з перекриттям транспортування нафти і газу, починають активніше взаємодіяти з росіянами.

Виходить, що вже не росіяни будуть більше залежати від китайців, а китайці, тимчасово, будуть більше залежати від енергетичних ресурсів росіян. Це означає, що вони будуть підживлювати росіян і політично підтримувати.

"Росіяни точно будуть змінювати позиції на більш безкомпромісні. І тиск наших партнерів не буде такий одноголосний, як був", — каже Івченко.

Однак Україна має свої сильні сторони, адже з приходом весни енергетичний тиск атак лідера Росії Володимира Путіна значно знизиться. Проте не слід забувати про події на Близькому Сході. На думку нардепа, Україна має відштовхуватися від найгіршого сценарію.

"Путін буде тиснути, продовжувати війну і збільшувати свої амбіції в переговорному процесі. Можливо, буде не тільки Донбас. Можливо, буде відмова від гарантій інших країн, тиск щодо зменшення [чисельності] армії. Тому ми маємо відштовхуватися від того, що Путін може змінити переговорну позицію на більш агресивну і радикальну", — пояснює Івченко.

Відповідаючи на питання, чи можна 2026 вважати роком закінчення війни, нардеп сказав: "Не хочу давати прогнозів, це невдячна історія. Але я особисто точно раджу готуватись до найгіршого сценарію. Тобто до сценарію продовження війни і радикалізації позиції Росії на переговорному процесі. Вони будуть більш жорстокі, агресивні і радикальні в своїх вимогах до України".

