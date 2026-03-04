Мерц озвучил ультиматум Трампу. Переформатирование переговоров неизбежно

Экс-нардеп, бывший советник главы Министерства внутренних дел и писатель Вадим Денисенко о том, как изменятся переговоры на фоне заявлений Германии:

Ультиматум Мерца Трампу. Переформатирование переговоров неизбежно

Заявление Мерца о неизбежности участия ЕС в переговорах является лишь первым звоночком в ряде будущих изменений переговорного формата

1. Мерц озвучил де-факто ультиматум Трампу. Заявление немецкого канцлера о том, что "Европа не примет соглашение по Украине, заключенное без ее участия", по сути оформляет то, что без европейцев двустороннее соглашение Россия-США невозможно. Несмотря на слабость Европы, контрольный пакет санкций принадлежит именно ЕС. А без снятия санкций мирное соглашение невозможно в принципе.

2. Нынешнее заявление Мерца, еще месяц назад было почти невозможным, но решение Верховного Суда США о пошлинах Трампа, развязало (как минимум частично) руки Европе.

3. Путин и Трамп исходили из аксиомы, что ЕС испугается Трампа и без лишнего сопротивления согласится на соглашение в духе Анкориджа. Но, сначала оказалось, что против духа Анкориджа категорически выступила американская пресса, фактически заблокировавшая соглашение, а затем и большая часть ЕС. Но повторюсь, окончательно, храбрости ЕС добавило решение Верховного суда и война в Иране.

4. Что это значит для нас?

– европейцы, де-факто, присутствовали на последнем раунде переговоров и украинская делегация вела с ними консультации. Сейчас европейцы потребуют, чтобы консультации с ними вели и США. Пока это малореалистично, но повторюсь: кроме территорий эти переговоры и о снятии санкций. Без ЕС это невозможно. Поэтому американцы вынуждены будут думать о смене, как минимум, совещательных форматов;

– ЕС, теоретически может и официально войти в переговорную группу, если в нее войдет Китай (визит Мерца в Пекин, помимо всего прочего, был и об этом). И это единственный вариант, когда Россия будет вынуждена согласиться на подобное развитие событий. Но пока против этого очевидно выступает Вашингтон.

- Хочу всех вернуть к заявлению руководителя Мюнхенской конференции безопасности Ишингера о том, что Европе выгодно, чтобы война длилась два года. Европейцы исходят из того, что им нужно время для перевооружения, время для большего ослабления России и новых более стабильных гарантий, чем слова Трампа. И они готовы платить Украине за это время. Это не значит, что война будет длиться ровно два года. Но ЕС, похоже, исходит из того, что 2026 год не станет годом завершения войны.

Источник: Facebook Вадима Денисенко