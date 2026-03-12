Бассейн, личный пляж и пушки на территории: как выглядит "чайный домик" Людочки Янукович в Крыму
Площадь особняка — более двух тысяч квадратных метров
Жена четвертого президента Украины Виктора Януковича — Людмила Янукович — после побега семьи из Украины почти исчезла из публичной жизни. В то же время в медиа не раз упоминали ее крымскую резиденцию на Южном побережье — так называемый "чайный домик" недалеко от Ялты.
Несмотря на скромное название, речь идет о большом частном имении площадью более двух тысяч квадратных метров с закрытой территорией, пляжем и собственной инфраструктурой. Там же, по данным расследований, бывшая первая леди могла поселиться после 2014 года.
Где расположено имение
"Чайный домик" расположен в курортном поселке Отрадное недалеко от Ялты, между Массандрой и Никитой, фактически на самом берегу Черного моря. По данным журналистских расследований, имение возведено на территории бывших земель института виноградарства "Магарач", от которых в начале 2000-х отказалась Академия аграрных наук.
В 2003 году правительство Крыма передало эти участки в аренду на 49 лет компании "Межрегиональный промышленный союз", связываемой с близким соратником Януковича Антоном Пригодским. Позже землю передали другой фирме — "Пансионат семейного типа", связанной со структурами старшего сына экс-президента Александра Януковича. Фактически именно из-за этих компаний, по данным медиа, резиденция и оказалась в пользовании семьи Януковичей.
Что известно об имении Людмилы Янукович
Несмотря на уменьшительное название, "чайный домик" — это целый частный комплекс. Его территория занимает около 1,2 гектара. Главная трехэтажная вилла имеет площадь около 2345 квадратных метров. Рядом расположены несколько отдельных коттеджей и вспомогательных построек.
На территории комплекса обустроено:
- частный пляж;
- дома для охраны и персонала;
- спа-зону и бассейн;
- теннисный корт;
- беседки и зоны отдыха с барбекю;
- парк с кипарисами, соснами и елями;
- искусственный водопад.
Некоторые журналисты также находили у поместья даже старинные пушки, направленные в сторону моря — вероятно, как декоративные элементы ландшафта.
Кому принадлежит "чайный домик"
Формально резиденция не записана непосредственно на Людмилу Янукович. По данным СМИ, недвижимость оформлена на компанию, связанную с бизнесменами и бывшими чиновниками из окружения Виктора Януковича, в частности, на структуры, близкие к экс-министру обороны Павлу Лебедеву.
