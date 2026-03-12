Бассейн, личный пляж и пушки на территории: как выглядит "чайный домик" Людочки Янукович в Крыму

Площадь особняка — более двух тысяч квадратных метров

Жена четвертого президента Украины Виктора Януковича — Людмила Янукович — после побега семьи из Украины почти исчезла из публичной жизни. В то же время в медиа не раз упоминали ее крымскую резиденцию на Южном побережье — так называемый "чайный домик" недалеко от Ялты.

Несмотря на скромное название, речь идет о большом частном имении площадью более двух тысяч квадратных метров с закрытой территорией, пляжем и собственной инфраструктурой. Там же, по данным расследований, бывшая первая леди могла поселиться после 2014 года.

Где расположено имение

"Чайный домик" расположен в курортном поселке Отрадное недалеко от Ялты, между Массандрой и Никитой, фактически на самом берегу Черного моря. По данным журналистских расследований, имение возведено на территории бывших земель института виноградарства "Магарач", от которых в начале 2000-х отказалась Академия аграрных наук.

"Чайный домик" Людмилы Янукович. Фото: Investigator.org.ua

В 2003 году правительство Крыма передало эти участки в аренду на 49 лет компании "Межрегиональный промышленный союз", связываемой с близким соратником Януковича Антоном Пригодским. Позже землю передали другой фирме — "Пансионат семейного типа", связанной со структурами старшего сына экс-президента Александра Януковича. Фактически именно из-за этих компаний, по данным медиа, резиденция и оказалась в пользовании семьи Януковичей.

Имение, где живет Людмила Янукович в Крыму. Фото: Investigator.org.ua

Что известно об имении Людмилы Янукович

Несмотря на уменьшительное название, "чайный домик" — это целый частный комплекс. Его территория занимает около 1,2 гектара. Главная трехэтажная вилла имеет площадь около 2345 квадратных метров. Рядом расположены несколько отдельных коттеджей и вспомогательных построек.

"Чайный домик" эксдружины Януковича в Крыму. Фото: Investigator.org.ua

На территории комплекса обустроено:

частный пляж;

дома для охраны и персонала;

спа-зону и бассейн;

теннисный корт;

беседки и зоны отдыха с барбекю;

парк с кипарисами, соснами и елями;

искусственный водопад.

Некоторые журналисты также находили у поместья даже старинные пушки, направленные в сторону моря — вероятно, как декоративные элементы ландшафта.

Пушки у имения Людмилы Янукович. Фото: investigator.org.ua

Кому принадлежит "чайный домик"

Формально резиденция не записана непосредственно на Людмилу Янукович. По данным СМИ, недвижимость оформлена на компанию, связанную с бизнесменами и бывшими чиновниками из окружения Виктора Януковича, в частности, на структуры, близкие к экс-министру обороны Павлу Лебедеву.

