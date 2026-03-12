Доллар взлетит до 50 грн? Что произойдет с курсом из-за выплат 1500 грн украинцам

Специалисты рассказали, возможны ли резкие колебания

Новые анонсированные денежные выплаты украинцам в размере 1500 грн могут повлиять на валютный рынок. В настоящий момент эксперты по-разному оценивают возможные последствия для экономики. Какие прогнозы,чего ждать дальше и может ли доллар подскочить до 50 гривен?

"Телеграф" пообщался с экспертами, которые разошлись во мнениях о дальнейших последствях. Одни полагают, что дополнительные выплаты могут усилить давление на валютный рынок и подтолкнуть курс доллара вверх. Другие говорят, что ситуация остаётся контролируемой.

Доллар может подскочить до 50 гривен?

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко рассказал в комментарии "Телеграфу", что такой сценарий не исключается, если Нацбанк будет играть в валютные качели, как он это делает с курсом евро на этой неделе. Во всем мире евро к доллару падает, а в Украине они оба растут по отношению к гривне. Это искусственный процесс. По естественным причинам этого не бывает

Другие моменты, в частности неопределенность в получении очередных ссуд из-за рубежа, зарастание стоимости логистики и дальнейший рост цен на продукцию внутреннего производства в Украине и, соответственно, увеличение объемов импорта — также влияют и будут влиять. Да и отсутствие социально-экономической стратегии у правительства тоже влияет на курс. Безусловно, это влияние опосредовано, но в период форс-мажорных и кризисных ситуаций его вес может стремительно расти сказал эксперт.

Кроме того, по словам Гаврилечко, ситуация осложняется отсутствием стратегических запасов топлива. Это ограничивает возможности власти влиять на стоимость горючего экономическими методами, оставляя лишь административные механизмы. При этом Антимонопольный комитет Украины ранее заявлял, что не обнаружил признаков картельного сговора среди продавцов топлива. Соответственно, инфляция и последующая девальвация точно будут идти рядом.

Юрий Гаврилечко

Как выплаты повлияют на доллар

Экономический обозреватель и шеф-редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный отметил, что в бюджете нет денег и заявления о выплатах для украинцев — форум щедрости, который совершенно в это время неуместен.

Согласно его словам, действия правительства могут снова к росту курса доллара, который уже перевалил за 44 гривны.

Могут. Потому что, как я сказал, это послужило причиной повышения курса вдвое в 2008 году. И тогда Национальный банк не работал столь профессионально, не имел того опыта, который имеет сейчас. Национальный банк сейчас может поднять учетную ставку, повышение цену этих кредитов, чем свяжет часть этих денег, которых может хватить из-за повышения курса отметил собеседник.

Руслан Черный

Доллар будут удерживать

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман объясняеет, что у Национального банка есть абсолютно все инструменты для того, чтобы держать курс в пределах 44-45 грн за доллар и не спускать его дальше,

Потому что золотовалютные резервы Национального банка на рекордно высоком уровне. Более 50 миллиардов долларов золотовалютных. Так что они абсолютно в режиме управляемой гибкости оказывают четкое влияние на курсообразование, сглаживают колебания. До конца года можно ожидать коридор 43-45 рассказал Гетман.

Эксперт полагает, что доллар по 50-60 грн до конца 2026 года — это нереально. Он повторил, что Нацбанк полностью контролирует курс. И из-за того, что он в первую очередь таргетирует инфляцию, то он будет держать девальвацию очень медленно.

Олег Гетман

Отметим, что курс доллара 12 мартв стремительно идет к 45 гривнам. Согласно данным портала Минфин, курс сегодня следующий:

В банках: 43,90 грн (покупка) и 44,47 (продажа)

Курс НБУ: 43,97 грн

Наличный курс: 44,26 грн (покупка) и 44,40 (продажа)

Зеленский анонсировал выплаты

12 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине правительство готовит несколько программ финансовой поддержки для населения. Выплаты смогут получить не менее 13 миллионов украинцев в размере 1500 грн.

Министерство социальной политики должно подготовить на апрель программу специальной доплаты для пенсионеров и граждан, получающих социальную помощь.

Кроме того, Министерствам экономики и энергетики поручено разработать отдельную программу для граждан, которые ощущают давление из-за нестабильности топливного рынка.

"Программа будет относиться к потребителям дизеля, бензина и автомобильного газа в Украине и будет работать через систему кэшбека, позволяя компенсировать часть расходов на топливо. Поручил Юлии Свириденко сегодня-завтра проработать подробности программ поддержки и представить их обществу", — объяснил президент.

