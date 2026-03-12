Действительно ли гречка взлетела в цене в супермаркетах: где она дешевле, а где самая дорогая (инфографика)

Мы сравнили стоимость крупы в пяти крупнейших сетях

Гречневая крупа остается одним из главных продуктов в корзине украинцев. Цена на этот продукт растет чуть ли не каждый месяц.

"Телеграф" проанализировал предложения крупнейших торговых сетей — "Varus", "Сильпо", "Novus", "АТБ" и "Фора". Мы выяснили, где сейчас выгоднее всего покупать крупу.

Гречневая крупа в супермаркетах продолжает дорожать. Стоимость одного килограмма продукта уверенно приближается к отметке 70 грн, а фасовка по 1 кг становится дефицитной.

Сколько стоила гречка в марте 2025 года

По данным мониторинга, средняя цена на гречневую крупу в Украине на март 2026 года составляет 51,75 грн.

Стоимость гречки в 2026 году

Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, наблюдается существенный рост стоимости: в марте 2025 года средняя цена гречихи колебалась в пределах 34,24–35,88 грн. Таким образом, за год популярная крупа прибавила в цене более 45%.

Сколько стоила гречка в 2025 году

Сколько стоит гречневая крупа у "Varus"

В ассортименте представлены многие виды крупы: от собственной марки до органической продукции. В этой сети магазинов в список вошли 17 товаров.

"Сытый Пан" (ядрица) — 69,90 грн за 1 кг.

"Varto" (ядрица быстрого приготовления) — 71,90 грн за 1 кг.

"Сквирянка" (ядрица) — 75,90 грн за 800 г.

"Сквирянка" (органическая) — 101,90 грн за 800 г.

"Sacramento" (ядрица быстрого приготовления) — 119,90 грн за 800 г.

"Экород" (органическая пропаренная) — 65,90 грн за 400 г.

"Varto" (ядрица в пакетиках, 4х100 г) — 33,90 грн за 400 г.

"Сто пудов" (ядрица) — 38,90 грн за 400 г.

"Хуторок Панский" (ядрица непропаренная) — 42,90 грн за 450 г.

"Выгода" (пробор) — 42,90 грн за 900 г.

"Экород" (зеленая органическая) — 69,90 грн за 400 г.

"Хуторок" (ядрица) — 52,90 грн за 800 г.

"Art Foods" (ядрица) — 67,90 грн за 800 г.

"Сквирянка" (быстрого приготовления) — 85,90 грн за 800 г.

"Выгода" (ядрица) — 47,60 грн за 900 г.

"Казацкий Стандарт" (ядрица) — 65,90 грн за 900 г.

"Art Foods" (каша гречневая с грибами) — 51,90 грн за 400 г.

Гречка в магазине "Varus"

Цены на гречку в "Сильпо"

Сеть имеет широкий выбор премиальных марок и продукции собственного импорта. В магазине "Сільпо" есть варианты из 21 позиции.

"Полная Чаша" (ядрица) — 39,99 грн за 1 кг.

"Сквирянка" (органическая) — 134,00 грн за 800 г.

"Сквирянка" (непропаренная) — 70,49 грн за 800 г.

"Сквирянка" (безглютеновая) — 77,99 грн за 800 г.

"Sacramento" (зеленая непропаренная) — 144,00 грн за 1 кг.

"Sacramento" (ядрица) — 124,00 грн за 800 г.

"Хуторок" (ядрица) — 61,49 грн за 800 г.

"Сытый Двор" (ядрица) — 36,99 грн за 1 кг.

"Сытый Двор" (ядрица) — 69,99 грн за 800 г.

"Премия" (ядрица) — 48,99 грн за 1 кг.

"Премия" (пробор) — 54,99 грн за 1 кг.

"Премия" (ядрица быстроразвариваемая) — 32,49 грн за 400 г.

"Хатнинка" (ядрица) — 55,99 грн за 800 г.

"Крестьянка" (ядрица) — 45,99 грн за 900 г.

"Экород" (органическая) — 64,99 грн за 400 г.

"Экород" (пропаренная органическая) — 54,99 грн за 400 г.

"Art Foods" (ядрица непропаренная) — 65,49 грн за 0,8 кг.

"Greco" — 127,00 грн за 800 г.

"Holm’s" (с овощами) — 52,99 грн за 400 г.

"Best Alternativa" — 48,99 грн за 500 г.

"Rete" (нежареная) — 118,00 грн за 1 кг.

Цены в "Сильпо"

Какая стоимость гречневой крупы "Novus"

В магазинах "Novus" цены на социальные позиции являются одними из самых низких. В этой сети магазина выбора поменьше.

"Marka Promo" (ядрица) — 49,99 грн за 1 кг.

"Marka Promo" (пробор) — 35,49 грн за 800 г.

"Novus" (в пакетиках, 5х800 г) — 40,99 грн за 400 г.

"Хуторок Панский" (ядрица непропаренная) — 41,99 грн за 450 г.

"Хуторок" (ядрица) — 53,99 грн за 800 г.

"Экород" (ядрица) — 64,99 грн за 900 г.

"Экород" (пропаренная органическая) — 67,99 грн за 400 г.

"Экород" (зеленая органическая) — 71,49 грн за 400 г.

"Сквирянка" (пропаренная органическая) — 114,00 грн за 800 г.

"Сквирянка" (ядрица) — 83,52 грн за 800 г.

"Сквирянка" (безглютеновая) — 96,99 грн за 800 г.

"Trapeza" (в пакетиках, 5х80 г) — 59,99 грн за 400 г.

Цена гречихи в "Новусе"

Что предлагает "АТБ"

Сеть фокусируется на своих торговых марках. По сравнению со всеми сетями, "АТБ" имеет наименьший ассортимент товаров.

"Умный выбор" (ядрица) — 50,90 грн за 1 кг.

"Своя линия" (ядрица отборная в пакетиках, 4х125 г) — 45,9 грн за 500 г.

"Своя линия" (ядрица непропаренная) — 65,9 грн за 0,9 кг.

"Attuale" (ядрица жареная) — 77,70 грн за 1 кг.

Стоимость гречки в "АТБ"

Стоимость гречки в магазине "Фора"

Выбор крупы в "Форе" представлен как базовыми, так и более дорогими позициями. Вот список:

"Звездный выбор" (ядрица) — 49,90 грн за 1 кг.

"Родные традиции" (ядрица) — 67,90 грн за 1 кг.

"Favore" (быстроразвариваемая) — 71,50 грн за 1 кг.

"Favore" (в пакетиках, 5х80 г) — 43,50 грн за 400 г.

"Хуторок" (ядрица) — 61,90 грн за 800 г.

"Хуторок Панский" (ядрица непропаренная) — 52,60 грн за 450 г.

"Хуторок Панский" (ядрица) — 54,50 грн за 400 г.

"Galeks Agro" (зеленая непропаренная) — 65,80 грн за 400 г.

"Galeks Agro" (ядрица быстроразвариваемая) — 86,40 грн за 800 г.

"Сквирянка" (непропаренная) — 124,00 грн за 800 г.

"Сквирянка" (безглютеновая) — 77,90 грн за 800 г.

Цена на гречку в "Форе"

Где дешевле

Наиболее выгодной покупкой по регулярной цене за 1 кг ядрицы есть предложения в "Сильпо" (марка "Полная Чаша" — 39,99 грн) и "Novus" (марка "Marka Promo" — 49,99 грн). В "АТБ" и "Форе" цена на базовую гречку держится на уровне 50-51 грн.

Самая высокая цена на стандартный килограмм остается у "Varus", однако за счет фасовок по 900 г (марка "Выгода") можно найти вариант, конкурентный по цене с другими сетями.

Что известно о подорожании гречки

Следует напомнить, что ситуация с ценами на гречку в Украине в последние годы была нестабильной. В 2022 году на фоне полномасштабного вторжения и ажиотажного спроса стоимость крупы в супермаркетах Киева била рекорды, превышая отметку в 90-100 гривен за килограмм.

Об этом

Однако уже в 2023-2024 годах цены резко пошли вниз благодаря большим площадям посевов и избытку урожая. В марте 2025 года среднемесячная цена гречихи была на минимальных уровнях — около 34,24–35,88 грн/кг. Это привело к тому, что аграрии начали сокращать посевы из-за низкой доходности культуры.

Нынешний скачок цен эксперты объясняют несколькими факторами:

Дефицит производства: в этом году площади под гречку в Украине сократились почти вдвое по сравнению с 2022 годом — до 58 тыс. га , что является одним из самых низких показателей за последние 25 лет.

в этом году площади под гречку в Украине сократились почти вдвое по сравнению с 2022 годом — до , что является одним из самых низких показателей за последние 25 лет. Зависимость от импорта: из-за нехватки собственного урожая на рынок может начать активно заходить крупа из РФ (в том числе через Казахстан), что прямо влияет на ценообразование.

из-за нехватки собственного урожая на рынок может начать активно заходить крупа из РФ (в том числе через Казахстан), что прямо влияет на ценообразование. Расходы на энергоресурсы: несмотря на то, что основная доля в цене составляет стоимость сырья, подорожание электроэнергии и топлива добавляет еще около 10% к финальному ценнику на полке.

По прогнозам специалистов, если тенденция сохранится, розничная цена на гречку до конца сезона может стабилизироваться в диапазоне 80–90 гривен за килограмм.

Ранее "Телеграф" писал, почему 2026 год будет сложным для аграриев.