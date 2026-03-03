"Я этого не потерплю": заявления Зеленского в новом интервью о переговорах, наступлении России и выборах

Президент высказался по актуальным вопросам

У Украины могут возникнуть проблемы с ракетами для ПВО из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Россия же попытается пойти в весеннее наступление.

Что нужно знать:

Переговорный процесс застрял на вопросе территорий

Украина не согласится вывести войска из Донбасса

Зеленский еще не определился, будет ли он баллотироваться, но выборы могут быть только после войны

Обновлено. В Офисе президента уточнили слова Зеленского по поводу выборов. Там подчеркнули, что об изменении позиции по выборам речь не идет. Полный ответ на вопрос журналиста, будет ли он баллотироваться на следующих выборах, был таким:

Настоящий вопрос таков: когда мы сможем провести выборы? Если они состоятся после завершения войны, а не во время временного прекращения огня, я совсем не уверен, что буду баллотироваться — посмотрю, чего захотят украинцы

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere Della Serra. Телеграф собрал главные заявления Зеленского.

Об угрозе нехватки ракет для ПВО

Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут пригодиться для самозащиты, например, противоракеты Patriot. Мы используем программу PURL для закупки американского оружия за европейские средства: возможно, американцам оно понадобится как в прошлом году, — сказал президент

Об оценке действий США в Иране

Я считаю, что атака на иранские военные цели была хорошим решением. Иранцы производят много оружия для России, особенно беспилотники и ракеты, хотя я не думаю, что они больше смогут это делать, и, возможно, россияне вооружат их в свою очередь, — заявил Зеленский.

О гарантиях безопасности для Украины со стороны США

США готовы подписать гарантии безопасности для Украины только в контексте соглашения с россиянами, подчеркнул Зеленский. По его словам, он не согласен с этим пунктом, но такова реальность.

У нас тоже есть готовый протокол с европейцами, но он тоже неподписан. Есть соглашения о нашей реконструкции, но они могут начаться только после мира Владимир Зеленский

О переговорах

По словам президента, переговорный процесс застрял на 20-пунктном плане и на вопросе территорий. США говорят об обмене территориями, а россияне хотят, чтобы Украина вывела войска из Донбасса.

Обмен не в наших интересах, и Москве нужно много сил, чтобы контролировать районы, которые мы будем покидать: они знают, что мы хотели бы вернуть то, что они у нас забрали. Почему мы должны обменивать свою территорию на что-то другое, являющееся частью нашей Родины? — сказал президент

О Донбассе

Я никогда не оставлю Донбасс и 200 тысяч живущих там украинцев, сказал Зеленский.

Почему я должен это делать? Потому что Путин навязывает это как условие мира? И сразу ли он будет выдвигать новые требования? Нет, я этого не потерплю, — подчеркнул он

Глава государства добавил, что именно на Донбассе расположены лучшие украинские оборонные опорные пункты. Если мы выведем войска, у россиян будет полная свобода действий в направлении центра страны, подчеркнул Зеленский.

О количестве российских войск на территории Украины

По словам Зеленского, сейчас российская армия уже не растет, потому что потери равны новым солдатам.

Они (россияне, ред.) теряют много людей, до 35 000 в месяц. Это гигантская цифра… Они обездвижены, близки к кризису. Серьезные переговоры начнутся, когда его армия начнет сокращаться, Владимир Зеленский

О весеннем наступлении России

Россияне попытаются пойти в весеннее наступление, но я думаю, что они снова проиграют, сказал Зеленский. Так же как глава России Владимир Путин проиграл свое зимнее наступление, добавил он.

Он атаковал электростанции в лютый мороз, он хотел нас разделить, он пытался настроить гражданское население против армии, чтобы заставить ее прекратить боевые действия. Но он потерпел неудачу, — сказал президент

Зеленский добавил, что у Украины также есть проблемы, в том числе с численностью личного состава. Именно поэтому нужно как можно быстрее заключить мирное соглашение.

О выборах

Выборы состоятся после войны, а не во время временного прекращения огня. Зеленский сказал, что пока не определился, будет ли баллотироваться.

Я совершенно не уверен, что буду баллотироваться; посмотрю, чего хотят украинцы, — сказал президент

Как сообщал "Телеграф", Зеленский предупредил, что Россия готовит новые удары. Под прицелом теперь будет не энергетика.