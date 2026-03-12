Вступление в НАТО – одна из сильнейших гарантий безопасности

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против России может угрожать безопасности. Украина продолжает стремиться к миру, но глава Кремля Владимир Путин еще не хочет по-настоящему положить конец войне.

Об этом Зеленский заявил во время интервью Politico. В разговоре он также затронул тему помощи Киева на Ближнем Востоке.

Главные заявления президента:

Украина имеет ограниченное количество ракет Patriot для ПВО. Объем ракет PAC-2 и PAC-3 значительно меньше, чем тот, что получил Ближний Восток.

Я знаю, что многие не согласятся со мной, но, я думаю, что это так. Эта война – война Путина, и все зависит от его воли . Никакой дружбы – он убийца. Он пытался оккупировать нас и убил многих людей. Мы ответили – и он потерял много военных. Такое отношение вполне понятно. Но нам нужен мир. Мир – это не вопрос эмоций. Ненависть – это об эмоциях.

. Никакой дружбы – он убийца. Он пытался оккупировать нас и убил многих людей. Мы ответили – и он потерял много военных. Такое отношение вполне понятно. Но нам нужен мир. Мир – это не вопрос эмоций. Ненависть – это об эмоциях. О вероятности отдать РФ восток Украины: Я не в том положении, чтобы думать о том, как найти компромисс и что будет приемлемо для всех вокруг меня. Я президент, и я должен защищать конституцию, независимость моей страны и моего народа. Все мои действия основываются на этих принципах. Это для меня очень очевидно.

и что будет приемлемо для всех вокруг меня. Я президент, и я должен защищать конституцию, независимость моей страны и моего народа. Все мои действия основываются на этих принципах. Это для меня очень очевидно. Украина шла на большие компромиссы, но РФ этого мало. Мы стоим там, где стоим, и они [россияне] не деоккупируют территорию, которую они оккупировали. Разве это не компромисс? Я думаю, это очень большой компромисс. Не забывайте о большом количестве потерь.

Мир с Путиным нужен Украине независимо от личной неприязни.

Вступление в НАТО остается сильнейшей гарантией безопасности Украины.

Орбан блокирует поддержку Украины как РФ, но не применяет военную силу. С начала этой войны Венгрия четко заявила, что не будет поддерживать Украину, потому что у нее есть настоящие друзья в России.

Через Фицо я приглашал Орбана на встречу в Украину: он согласился, а потом перестал выходить на контакт.

Требования Венгрии и Словакии по возобновлению транзита российской нефти через Украину — шантаж . Если это шантаж, и если у Европейского Союза нет никакой реакции на венгерские заявления, тогда Украина обновит свою позицию.

. Если это шантаж, и если у Европейского Союза нет никакой реакции на венгерские заявления, тогда Украина обновит свою позицию. Вступление Украины в ЕС возможно после 2027 года.

Конфликт на Ближнем Востоке отчасти отвлекает мир от войны России против Украины.

Украина делится с США и странами Ближнего Востока опытом в ПВО и борьбе с дронами. Речь идет не о наступательных действиях или привлечении иностранных солдат, а об оборонных линиях и защите воздушного пространства.

