Будет ли бензин по 100 грн? Экономист назвал 2 решающих фактора

Какая ситуация с нефтью, что происходит в Ормузском проливе и ждать ли бензина по 100 грн за литр — ответы в эксклюзивном материале "Телеграфа"

Несмотря на обострение ситуации в Персидском заливе, нефть пока не приблизилась к прогнозируемым 100–120 долларам за баррель. В то же время разговоры о резком скачке цен на бензин до 100 гривен за литр — больше паника, нежели прогнозируемый сценарий. Хотя краткосрочный рост стоимости на топливо на несколько гривен все же возможен.

Что нужно знать:

Цены на АЗС в Украине могли поднять "на опережение"

Антимонопольный комитет занялся вопросом резкого скачка стоимости бензина в Украине

На дальнейшую ситуацию с топливом в нашей стране в ближайшее время будут влиять два ключевых фактора

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он рассказал о влиянии эскалации на Ближнем Востоке на мировой рынок нефти и цены на топливо, отметил возможные спекуляции и синхронное повышение цен на АЗС в Украине, из-за чего ситуацию начал проверять Антимонопольный комитет.

Важно учесть, что на стоимость топлива в Украине в ближайшее время могут повлиять два ключевых фактора: сети АЗС могут снизить стоимость в случае введения штрафов и также влияние может оказать геополитическая ситуация вокруг Ормузского пролива.

Угроза в Ормузском проливе и рост цен на нефть

Иван Ус подчеркнул, что напряженность вокруг Персидского залива была ожидаема и она напрямую влияет на рынок. Звучат заявления о том, что могут наноситься удары по странам, добывающим нефть в регионе, чтобы создать хаос в мировой экономике. Таким образом, подобные угрозы и ожидания перебоев в поставках подталкивали цены вверх в последние недели.

Еще несколько недель назад нефть марки Brent стоила около 60 долларов за баррель, но к прошлой пятнице, 27 февраля, цена достигла 73,5 доллара. После начала обострения, которое стартовало в субботу утром, рынок отреагировал дальнейшим ростом.

Эксперт акцентирует, что Ормузский пролив имеет особое значение, так как он на небольшой дистанции от Ирана, чтобы обстреливать его ракетами. При этом через пролив проходит:

20–30% мирового экспорта нефти,

33% мирового экспорта природного газа.

Поэтому любые угрозы безопасности судоходства в этом районе немедленно отражаются на ценах.

Пока у Ирана сохраняется возможность контролировать Ормузский пролив, вернее обстреливать его ракетами, пока не все пусковые площадки уничтожены, там угроза есть. Но, как говорится, доминирование воздуха Ирана, США и Израиль уже захватили. А вот проблему этого обстрела Ормузского пролива понемногу решают, потому что ищут все пусковые площадки и мгновенно уничтожают их объяснил эксперт.

Иван Ус. Фото УКМЦ

Цены на нефть

Несмотря на тревожные прогнозы, цена нефти пока не достигла ожидаемых уровней. Ус рассказал о следующих колебаниях:

сначала цена поднялась примерно до 85 долларов за баррель ,

, затем немного снизилась,

позже стабилизировалась около 84 долларов.

Таким образом, рынок держится на этом уровне и цены не поднимаются выше, хотя в прогнозах обсуждался взлет цен до 100 и даже 120 долларов за баррель. Главная причина — постепенное снижение военной активности.

При этом, эксперт считает, что в долгосрочной перспективе рынок все равно будет толкать цены вниз. По прогнозам на все четыре квартала текущего года предложение нефти будет стабильно превышать спрос. Это означает образование избытка нефти, который необходимо продавать. Чтобы реализовать этот избыток, продавцы будут вынуждены снижать цен и давать скидки.

То есть общая тенденция – это сбросить цену вниз. Происходящее сейчас подняло цену нефти, но это противоречит этой общей тенденции. объяснил Ус.

Ценовой потолок

Согласно словам эксперта, в настоящее время сложно утверждать, что рынок уже достиг максимума. То есть, пока нельзя уверенно сказать, что текущий уровень — это ценовой потолок. Однако нефть пока не выходит за пределы около 85 долларов за баррель.

Единственное, что сразу скажу, поскольку реализаторы горючего увидели информацию, что будет поднятие цен на нефть — и 100, и 120, то, как говорится, решили сыграть на опережении поднять цены в наших сетях АЗС сказал собеседник.

Причем если в других странах это было скорее подготовкой к возможному росту, то в Украине сети АЗС уже повысили цены. При этом топливо в их запасах закупалось ранее — по значительно более низким ценам.

Штрафы за повышение цен на бензин

Антимонопольный комитет Украины обратился к операторам АЗС с требованием объяснить причины резкого повышения цен на топливо. Об этом сообщал глава АМКУ Павел Кириленко.

Я думаю, Антимонопольный комитет будет иметь уже все ответы в понедельник. Он будет иметь полноту информации, будет решать, вводить ли определенные штрафные санкции к тем, кто поднял цены на горючее. Ведь даже если в этот момент происходит повышение мировых цен, топливо, которое было закуплено нашими АЗС и накоплены, они были куплены отмечено более низкими ценами. И следовательно, мне кажется, это попытка заработать дополнительные деньги, а не реальная ситуация на рынке отметил Иван Ус.

При этом он не исключает, что это сговор между сетями АЗС — поднятие цен на бензин, прикрывшись реакцией на мировой рынок.

К слову, государственная компания "Укрнафта" заявляла, что будет пытаться сдерживать цены, минимизируя торговую наценку. Однако повышение цен все же наблюдается.

Антимонопольный комитет должен проверить государственную контору, случайно ли она не пошла на сговор с частными сетями автозаправочных станций, чтобы также заработать больше денег добавил Ус.

Что будет с ценами на бензин

На стоимость топлива в Украине в ближайшее время будут влиять два ключевых фактора:

Решения Антимонопольного комитета — если будут введены штрафы, сети могут снизить цены.

Геополитическая ситуация вокруг Ормузского пролива — если эскалация продолжится и обстрелы не прекратятся, цены могут еще немного вырасти.

Однако эксперт не ожидает катастрофического сценария.

Иван Ус также прокомментировал панические прогнозы, что якобы бензин будет стоит по 100 гривен за литр. Такую информацию в сети он считает паникой. По словам эксперта нефть не вырастет настолько, чтобы оправдать такие цены. При этом, максимум возможен рост еще на несколько гривен.

