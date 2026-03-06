Чи буде бензин по 100 грн? Економіст назвав 2 вирішальних фактори

Яка ситуація з нафтою, що відбувається в Ормузькій протоці і чи чекати на бензин по 100 грн за літр — відповіді в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа"

Незважаючи на загострення ситуації в Перській затоці, нафта поки що не наблизилася до прогнозованих 100–120 доларів за барель. Водночас розмови про різкий стрибок цін на бензин до 100 гривень за літр — це більше паніка, аніж прогнозований сценарій. Хоча короткострокове зростання вартості на паливо на декілька гривень все ж таки можливе.

Що потрібно знати:

Ціни на АЗС в Україні могли підняти "на випередження"

Антимонопольний комітет зайнявся питанням різкого стрибка вартості бензину в Україні

На подальшу ситуацію з паливом у нашій країні найближчим часом впливатимуть два ключові чинники

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він розповів про вплив ескалації на Близькому Сході на світовий ринок нафти та ціни на пальне, зазначив щодо можливих спекуляцій та синхронного підвищення цін на АЗС в Україні, через що ситуацію почав перевіряти Антимонопольний комітет.

Важливо врахувати, що на вартість палива в Україні найближчим часом можуть вплинути два ключові чинники: мережі АЗС можуть знизити вартість у разі введення штрафів і вплив може також мати геополітична ситуація навколо Ормузької протоки.

Загроза в Ормузькій протоці та зростання цін на нафту

Іван Ус підкреслив, що напруженість навколо Перської затоки була очікуваною і вона безпосередньо впливає на ринок. Звучать заяви про те, що можуть завдаватися удари по країнах, які видобувають нафту в регіоні, щоб створити хаос у світовій економіці. Таким чином, подібні погрози та очікування перебоїв у постачанні підштовхували ціни вгору в останні тижні.

Ще кілька тижнів тому нафта марки Brent коштувала близько 60 доларів за барель, але минулої п’ятниці, 27 лютого, ціна досягла 73,5 долара. Після початку загострення, яке стартувало у суботу вранці, ринок відреагував подальшим зростанням.

Експерт акцентує, що Ормузька протока має особливе значення, оскільки вона на невеликій дистанції від Ірану, щоб обстрілювати її ракетами. При цьому через протоку проходить:

20–30% світового експорту нафти,

33% світового експорту газу.

Тому будь-які загрози безпеці судноплавства в цьому районі негайно позначаються на цінах.

Поки Іран зберігає можливість контролювати Ормузьку протоку, вірніше обстрілювати її ракетами, поки не всі пускові майданчики знищені, там загроза є. Але, як кажуть, домінування повітря Ірану, США та Ізраїль вже захопили. А ось проблему цього обстрілу Ормузької протоки потроху вирішують, бо шукають усі пускові майданчики та миттєво знищують їх. пояснив експерт.

Іван Ус. Фото УКМЦ

Ціни на нафту

Незважаючи на тривожні прогнози, ціна нафти поки що не досягла очікуваних рівнів. Ус розповів про такі коливання:

спочатку ціна піднялася приблизно до 85 доларів за барель .

. потім трохи знизилася,

пізніше стабілізувалася близько 84 доларів.

Таким чином ринок тримається на цьому рівні і ціни не піднімаються вище, хоча в прогнозах обговорювався зліт цін до 100 і навіть 120 доларів за барель. Головна причина – поступове зниження військової активності.

При цьому експерт вважає, що в довгостроковій перспективі ринок все одно штовхатиме ціни вниз. За прогнозами на всі чотири квартали поточного року, пропозиція нафти стабільно перевищуватиме попит. Це означає утворення надлишку нафти, який потрібно продавати. Щоб реалізувати цей надлишок, продавці будуть змушені знижувати ціни та давати знижки.

Тобто, загальна тенденція – це скинути ціну вниз. Те, що відбувається зараз, підняло ціну нафти, але це суперечить цій загальній тенденції. пояснив Ус.

Цінова стеля

За словами експерта, зараз складно стверджувати, що ринок уже досяг максимуму. Тобто поки що не можна впевнено сказати, що поточний рівень — це цінова стеля. Однак нафта поки не виходить за межі близько 85 доларів за барель.

Єдине, що одразу скажу, оскільки реалізатори пального побачили інформацію, що буде підвищення цін на нафту — і 100, і 120, то, як кажуть, вирішили зіграти на випередженні підняти ціни в наших мережах АЗС сказав співрозмовник.

Причому якщо в інших країнах це було швидше за підготовку до можливого зростання, то в Україні мережі АЗС вже підвищили ціни. При цьому паливо в їх запасах закуповувалося раніше — за значно нижчими цінами.

Штрафи за підвищення цін на бензин

Антимонопольний комітет України звернувся до операторів АЗС із вимогою пояснити причини різкого підвищення цін на пальне. Про це повідомляв голова АМКУ Павло Кириленко.

Я думаю, Антимонопольний комітет матиме вже всі відповіді у понеділок. Він матиме повноту інформації, вирішуватиме, чи запроваджувати певні штрафні санкції до тих, хто підняв ціни на пальне. Адже навіть якщо в цей момент відбувається підвищення світових цін, паливо, яке було закуплено нашими АЗС та накопичено, вони були куплені відзначеними нижчими цінами. І, отже, мені здається, це спроба заробити додаткові гроші, а не реальна ситуація на ринку зазначив Іван Ус.

При цьому він не виключає, що це змова між мережами АЗС — підвищення цін на бензин, прикрившись реакцією на світовий ринок.

До речі, державна компанія "Укрнафта" заявляла, що намагатиметься стримувати ціни, мінімізуючи торгову націнку. Однак підвищення цін все ж таки спостерігається.

Антимонопольний комітет повинен перевірити державну контору, чи вона випадково не пішла на змову з приватними мережами автозаправних станцій, щоб також заробити більше грошей додав Ус.

Що буде з цінами на бензин

На вартість палива в Україні найближчим часом впливатимуть два ключові фактори:

Рішення Антимонопольного комітету — якщо буде запроваджено штрафи, мережі можуть знизити ціни.

Геополітична ситуація навколо Ормузької протоки — якщо ескалація продовжиться і обстріл не припиняться, ціни можуть ще трохи зрости.

Проте експерт не очікує на катастрофічний сценарій.

Іван Ус також прокоментував панічні прогнози, що нібито бензин коштуватиме 100 гривень за літр. Таку інформацію у мережі він вважає панікою. За словами експерта, нафта не зросте настільки, щоб виправдати такі ціни. При цьому максимум можливе зростання ще на кілька гривень.

