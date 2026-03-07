Не несите на кладбище мертвые цветы: что категорически запрещено делать в родительскую субботу

В этот день стоит придерживаться некоторых запретов

В этот день, 7 марта, православные и греко-католики чтят образ Божией Матери — икона "Споручница грешных". В 2026 году дата совпадает с родительской субботой второй седмицы Великого поста — временем особого поминовения усопших.

Церковный праздник 7 марта

Согласно новому стилю, 7 марта — день памяти иконы Божией Матери "Споручница грешных". По старому церковному календарь дата выпадает на 20 марта. Этот образ считается чудотворным, хотя его целительная сила проявилась не сразу, а обстоятельства появления самой иконы до сих пор не выяснены.

Также в этом году на 7 марта выпадает и родительская суббота второй недели Великого поста. Это особый день в церкви, когда принято поминать умерших родственников и близких.

Традиционно в родительские субботы верующие посещают храмы, чтобы поставить свечу за своих усопших родственников и помолится за их души. Также в этот день можно заказать поминальную 40-дневную литургию (сорокоуст), пойти на кладбище, чтобы почтить память близких.

Что нельзя делать в родительскую субботу?

Нельзя устраивать шумные застолья и празднования.

Не рекомендуется употреблять алкоголь

Нельзя говорить плохое об умерших.

На кладбище при посещении могил не следует оставлять еду, алкоголь и сигареты.

Не нужно нести на кладбище мертвые (пластиковые) цветы.

Фото: Getty Images

Погодные приметы на 7 марта

Если день выдался солнечный — ближайшие 40 дней тоже будут теплыми, а если холодно — ожидай еще 40 морозных дней.

Если облака плывут быстро и высоко — к хорошей погоде.

Если жаворонки прилетели — весна будет теплой и ранней.

Если много сосулек на крышах — к большому урожаю.

