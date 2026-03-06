"Цены за 100 г будут?" Украинцы наделали смешных мемов о новой стоимости горючего
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Шутили и о переходе на более дешевый транспорт
На фоне повышения цен на горючее украинцы создали немало остроумных мемов. Шутили не только про новые ценники с примечанием "за 100 г".
"Телеграф" собрал остроумнее шутки. Заметим, что повышение стоимости бензина и других видов горючего обусловлено обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Одной из самых распространенных тем для мемов стало то, как заправки будут вписывать на табло трехзначные цифры. Ведь они имеют в основном четыре окошка. Однако, по мнению украинцев, АЗС, скорее всего, могут перейти на цены за 100 г, как это делают супермаркеты. Этот маркетинговый трюк не только увеличивает продажи, но и не пугает клиентов. Так как есть разница покупать что-то за 39 грн за 100 г, или за 390 грн за килограмм.
Также шутили и о том, что сейчас пора переходить на более дешевый транспорт, в частности лошадей. Были и мемы о том, что настоящие мужчины с повышением цен на горючее дарят любимым не 101 розу, а 101 литр бензина.
Немалое количество мемов создали с известной бабушкой, которая на видео громко спрашивала "Сколько?" По словам пользователей, именно так они ведут себя на АЗС, когда им озвучивают стоимость заправки.
Отметим, что, по данным портала Минфин, цены на бензин в пятницу, 6 марта, колеблются от 65,80 до 72,31 гривны. Хотя еще 4 марта было от 62 до 70 гривен.
Напомним, экономист Иван Усс уже рассказал, действительно ли бензин в Украине может дойти до 100 грн за 1 литр.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как Украине удержать цены на топливо и что прогнозируют.