"Цены за 100 г будут?" Украинцы наделали смешных мемов о новой стоимости горючего

Шутили и о переходе на более дешевый транспорт

На фоне повышения цен на горючее украинцы создали немало остроумных мемов. Шутили не только про новые ценники с примечанием "за 100 г".

"Телеграф" собрал остроумнее шутки. Заметим, что повышение стоимости бензина и других видов горючего обусловлено обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Одной из самых распространенных тем для мемов стало то, как заправки будут вписывать на табло трехзначные цифры. Ведь они имеют в основном четыре окошка. Однако, по мнению украинцев, АЗС, скорее всего, могут перейти на цены за 100 г, как это делают супермаркеты. Этот маркетинговый трюк не только увеличивает продажи, но и не пугает клиентов. Так как есть разница покупать что-то за 39 грн за 100 г, или за 390 грн за килограмм.

Мемы о ценах на бензин

Мемы о ценах на бензин

Мемы о ценах на бензин

Также шутили и о том, что сейчас пора переходить на более дешевый транспорт, в частности лошадей. Были и мемы о том, что настоящие мужчины с повышением цен на горючее дарят любимым не 101 розу, а 101 литр бензина.

Мемы о ценах на бензин

Мемы о ценах на бензин

Мемы о ценах на бензин

Немалое количество мемов создали с известной бабушкой, которая на видео громко спрашивала "Сколько?" По словам пользователей, именно так они ведут себя на АЗС, когда им озвучивают стоимость заправки.

Мемы о ценах на бензин

Мемы о ценах на бензин

Отметим, что, по данным портала Минфин, цены на бензин в пятницу, 6 марта, колеблются от 65,80 до 72,31 гривны. Хотя еще 4 марта было от 62 до 70 гривен.

Напомним, экономист Иван Усс уже рассказал, действительно ли бензин в Украине может дойти до 100 грн за 1 литр.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Украине удержать цены на топливо и что прогнозируют.