Можно сэкономить до 13 гривен на литре: какие цены на бензин и где дешевле заправиться 4 марта в Украине

Топливо дорожает каждый день

В марте цены на топливо на автозаправочных станциях Украины растут буквально на глазах. Бензин, дизель и автогаз подорожали на несколько гривен за литр за последние дни на фоне напяряженных событий, которые происходят на Ближнем Востоке. Потому водителям важно знать, где выгоднее заправиться.

Что нужно знать:

Цены в этом материале ежедневно обновляются на актуальные

Стоимость бензина может значительно отличаться на разных АЗС страны

Подорожание топлива происходит уже несколько дней подряд

В этом материале "Телеграф" рассказывает об актуальных ценах на топливо на заправках. Эти данные показывают, насколько ощутимо подорожал бензин на АЗС страны после нового всплеска мировых цен на нефть и давления внешних факторов на рынок топлива.

Актуальные данные показывают, что стоимость топлива отличается в зависимости от расположения и конкуренции на рынке. Отметим, что в зависимости от заправки можно сэкономить 8 грн на 95+, 5 грн на 95, 13 грн на 92, почти 10 грн на дизеле, 5 грн на газе.

4 марта

Средние цены по Украине

Согласно данным портала Минфин, цены на бензин сегодня, 4 марта, колеблятся от 62 до почти 70 гривен.

Средние цены по заправкам:

По областям Украины

Цены на бензин в ОККО

Цены на бензин в ОККО

Цены на бензин в WOG

Цены на бензин в WOG

Цены на бензин в SOCAR

Бензин NANO 100 — 80,99 грн

Бензин NANO 95 — 74,99 грн

Бензин А-95 — 70,99 грн

ДТ NANO Extro — 75,99 грн

ДТ NANO — 70,99 грн

Газ — 40,98 грн

Цены на бензн в "Укрнафта"

Бензин 98 (Energy) — 76,99 грн

Бензин 95 (Energy) — 70,99 грн

Бензин 95 — 67,99 грн

Бензин 92 — 63,99 грн

ДТ (Energy) — 71,99 грн

ДТ — 67,99 грн

Газ — 40,99

Цены на бензин в Mango

Цены на бензин в Mango

Цены на бензин в Marshal

Цены на бензин в Marshal

Цены на бензин в Grand Petrol

Цены на бензин в Grand Petrol

Цены на бензин в UPG

Цены на бензин в UPG

Что произошло с ценами

На фоне ударов США и Израиля по Ирану и ударов Ирана по другим странам Ближнего Востока танкеры с нефтью не могли проходить безопасно Ормузский пролив. Нефть начала дорожать, а украинские цены на все виды топлива ползти вверх.

Рынок нефти реагирует заранее: трейдеры повышают цены на фьючерсы, что отражается на розничной цене топлива.

Украина закупает нефть и нефтепродукты на мировом рынке, и рост цены Brent напрямую увеличивает стоимость литра бензина на АЗС. Даже в том случае, если локальные заправки и не сталкиваются с дефицитом, они вынуждены повышать цены, чтобы покрыть более дорогой импорт.

Директор консалтинговой группы А95 Сергей Куюн в комментарии "Телеграфу" объяснил,что часть компаний решила приостановить оптовые продажи и придержать ресурс до понимания дальнейших поставок. Кроме того, трейдеры опасаются возможного ажиотажного спроса: при отсутствии значительных запасов резкий наплыв автомобилистов может привести к быстрому опустошению АЗС. Именно поэтому многие сети приняли решение оперативно скорректировать ценники.

"Главная рекомендация — не паниковать. Топлива более чем достаточно. А по цене, я уверен, что мы вскоре будем говорить о том, как она снизится. Все будет зависеть от того, что будет происходить на Ближнем Востоке", — говорит Куюн.

Прогнозы

В комментарии "Телеграфу" аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок" Александр Сиренко сказал, что цена топлива в ближайшие недели зависит от продолжительности боевых действий и работы танкеров в Персидском заливе: при нормализации поставок стоимость может даже опуститься ниже уровня до начала конфликта.

Альтернативные маршруты находятся в течение недели, а снабжение по этим маршрутам нахожу происходит в течение двух недель. Поэтому, ориентировочно 15 марта ожидается логическое понижение цен.

Президент британской ассоциации автомобилистов AA Эдмунд Кинг не исключает резкого роста цен. По его словам, "волнение и бомбардировка на Ближнем Востоке, несомненно, станут катализатором нарушения глобального распределения нефти". Еще 1 марта он предупредил, что в ближайшие 10-12 дней на заправках могут появиться рекордные цены.

Политолог Тарас Загородний подчеркнул, что на динамику цен влияет курс гривны по отношению к доллару, если национальная валюта дешевеет, то бензин станет дороже. Отметим, что это обусловлено тем, что в Украине бензин импортный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что цены на нефть подскочили из-за конфликта в Иране. Как это повлияет на Украину и что может подорожать.