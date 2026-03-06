На простой работе с проживанием в горах можно больше заработать, чем управляя целым магазином (сравнение вакансий)
Существенно отличаются даже графики
В Украине на рынке работы можно встретить немало вакансий, где должность руководителя не предполагает большой зарплаты. Так, например, администратор комплекса в Ворохте получает в два раза больше, чем руководитель магазина.
Об этом свидетельствуют объявления на портале по поиску работы. Заметим, что в вакансиях разные требования, условия работы и обязанности.
Сколько зарабатывает администратор комплекса в горах
Комплекс коттеджей из трех домов ищет администратора. Работодатель даже может рассмотреть семейную пару на должности, то есть работать вместе с любимым. Предлагают за работу от 45 до 55 тысяч грн в месяц. При этом график работы – 15/15 или 30/30, то есть 15 дней работаешь – 15 отдыхаешь. Указано, что количество смен можно обсудить.
За 45 тысяч в месяц нужно:
- Поселять и выселять гостей;
- Готовить простые завтраки;
- Убирать дома, готовить их к заезду гостей;
- Поддерживать чистоту территории (косить газона, убирать дорожки, выносить мусор, убирать снег зимой и т.д.)
- Ухаживать за бассейном и чанами.
Кроме большой зарплаты, работникам предлагают бесплатное проживание на территории комплекса в горах.
Сколько зарабатывает руководитель магазина
Согласно объявлению, руководитель супермаркета "Дивоцін" в месяц получает 25 тысяч грн. При этом количество обязанностей в разы выше предыдущей вакансии, а оплата труда — ниже.
Условия работы:
- График работы 5/2 (выходные суббота и воскресенье);
- Испытательный срок – 3 месяца;
- Официальное трудоустройство.
Что нужно делать за 25 тысяч грн:
- Организовывать бесперебойную работу магазина;
- Контролировать выполнение плана продаж;
- Управлять персоналом;
- Оформлять ежедневные и ежемесячные отчеты;
- Организовывать и проводить инвентаризацию;
- Рекламировать магазин в регионе.
Выходит, что человек на руководящей должности в супермаркете получает почти в два раза меньше, чем администратор комплекса в Ворохте. При этом обязанности и график сильно отличаются.
