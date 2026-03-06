На простой работе с проживанием в горах можно больше заработать, чем управляя целым магазином (сравнение вакансий)

Существенно отличаются даже графики

В Украине на рынке работы можно встретить немало вакансий, где должность руководителя не предполагает большой зарплаты. Так, например, администратор комплекса в Ворохте получает в два раза больше, чем руководитель магазина.

Об этом свидетельствуют объявления на портале по поиску работы. Заметим, что в вакансиях разные требования, условия работы и обязанности.

Сколько зарабатывает администратор комплекса в горах

Комплекс коттеджей из трех домов ищет администратора. Работодатель даже может рассмотреть семейную пару на должности, то есть работать вместе с любимым. Предлагают за работу от 45 до 55 тысяч грн в месяц. При этом график работы – 15/15 или 30/30, то есть 15 дней работаешь – 15 отдыхаешь. Указано, что количество смен можно обсудить.

Сколько зарабатывает администратор в Ворохте

За 45 тысяч в месяц нужно:

Поселять и выселять гостей;

Готовить простые завтраки;

Убирать дома, готовить их к заезду гостей;

Поддерживать чистоту территории (косить газона, убирать дорожки, выносить мусор, убирать снег зимой и т.д.)

Ухаживать за бассейном и чанами.

Кроме большой зарплаты, работникам предлагают бесплатное проживание на территории комплекса в горах.

Сколько зарабатывает руководитель магазина

Согласно объявлению, руководитель супермаркета "Дивоцін" в месяц получает 25 тысяч грн. При этом количество обязанностей в разы выше предыдущей вакансии, а оплата труда — ниже.

Сколько зарабатывает руководитель супермаркета

Условия работы:

График работы 5/2 (выходные суббота и воскресенье);

Испытательный срок – 3 месяца;

Официальное трудоустройство.

Что нужно делать за 25 тысяч грн:

Организовывать бесперебойную работу магазина;

Контролировать выполнение плана продаж;

Управлять персоналом;

Оформлять ежедневные и ежемесячные отчеты;

Организовывать и проводить инвентаризацию;

Рекламировать магазин в регионе.

Выходит, что человек на руководящей должности в супермаркете получает почти в два раза меньше, чем администратор комплекса в Ворохте. При этом обязанности и график сильно отличаются.

