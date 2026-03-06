Курс доллара тоже влияет. Как Украине удержать цены на топливо
Стоимость формируют сразу несколько факторов
В Украине ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо остается напряженной. Однако есть механизм стабилизации, который позволил бы удерживать цены на более безопасном уровне для потребителей.
Что нужно знать:
- Цены на топливо различаются между заправками
- Ослабление гривны напрямую отражается на стоимости топлива
- Плавающая ставка акциза могла бы улучшить положение
Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок" Александр Сиренко. По его словам, на рынке наблюдаются колебания.
Эксперт говорит, что в Киеве разница в цене между различными заправками может достигать нескольких гривен: в одних точках бензин продавался по 71,99 грн, в других — 70,99 грн, при этом очереди на дешевых АЗС достигают 14 автомобилей.
Сиренко говорит, что стоимость топлива зависит от мировых котировок нефти. Так, например, по состоянию на утро 6 марта на Лондонской бирже Brent за баррель стоит 85,7 долларов за барррель. При этом, Bloomberg показывает 87 долларов, что является максимальным показателем за последние четыре года. После обеда, к моменту выхода публикации, цена на баррель нефти Brent выросла до 90 долларов.
Котировки дизельного топлива достигли 1125 долларов за тонну (без учета налогов и логистики). Для сравнения, до начала военной кампании стоимость была на уровне 707 долларов за баррель. А 5 марта — 1045 долл.
"Нефтегаз" заявил, что поддержит украинский народ и будет пытаться продавать с минимальной наценкой. Я думаю, что развитие событий будет следующим: "зеленые" (крупные, узнаваемые сети автозаправок с зелёной символикой (например, "OKKO" или "WOG"), — Ред.), поднимут на одну-две гривны сегодня-завтра, и возможно в несколько этапов, и может не одну-две, а может еще и три. А "Укрнафта", я думаю, что не побежит за ними, может, я ошибаюсь или побежит, но не на такое расстояние
Эксперт добавляет, что внешние факторы дают неутешительные прогнозы. Кроме того, ситуацию усугубляет и падение гривны.
До недавнего транша МВФ (3 марта в Украину поступили первые 1,5 миллиарда долларов в рамках новой программы по МВФ, — Ред.) гривна держалась на уровне 43,20, сейчас уже 43,80
Как можно решить проблему
Сиренко предлагает внедрить механизм плавающей ставки акциза, чтобы удерживать цену топлива на уровне примерно 70 грн за литр независимо от колебаний мировых цен и курса валют.
Есть хорошее предложение для Даниила Александровича (глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, — ред.) — не просто снизить ставку, а сделать её плавающей. Потому что по таким признакам, неподтвержденным, цена на нефть может пойти и выше текущей, гораздо выше. И к этому лучше подготовиться. Мы подготовили подробный обзор по этому региону: кто сколько добывает, как транспортирует и по какой цене
Идея плавающей ставки заключается в том, что при росте цен на нефть ставка автоматически снижается, а при падении — возвращается к текущему уровню. По мнению специалиста, такой механизм позволит удерживать цену бензина и дизеля на заправках около 70 гривен за литр.
Влияние на цену имеют исключительно мировые котировки нефти и внутренние факторы — курс валют, налоги и логистика
Цены на бензин и дизель в Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе зависят исключительно от ситуации на мировом рынке и внутренних факторов. При этом Сиренко говорит, что государству необходимо активно вмешиваться, чтобы стабилизировать рынок и не допустить резких скачков для потребителей.
Курс доллара
На графике показан официальный курс гривны к доллару США с 27 февраля по 6 марта по данным Национального банка Украины:
- На 27 февраля курс был примерно 43,2 грн за доллар.
- До 2 марта наблюдалось небольшое снижение до 43,1 грн.
- С 3 марта курс начал резко расти и достиг 43,8 грн за доллар к 6 марта.
