Курс доллара тоже влияет. Как Украине удержать цены на топливо

Стоимость формируют сразу несколько факторов

В Украине ситуация с ценами на бензин и дизельное топливо остается напряженной. Однако есть механизм стабилизации, который позволил бы удерживать цены на более безопасном уровне для потребителей.

Что нужно знать:

Цены на топливо различаются между заправками

Ослабление гривны напрямую отражается на стоимости топлива

Плавающая ставка акциза могла бы улучшить положение

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок" Александр Сиренко. По его словам, на рынке наблюдаются колебания.

Эксперт говорит, что в Киеве разница в цене между различными заправками может достигать нескольких гривен: в одних точках бензин продавался по 71,99 грн, в других — 70,99 грн, при этом очереди на дешевых АЗС достигают 14 автомобилей.

Сиренко говорит, что стоимость топлива зависит от мировых котировок нефти. Так, например, по состоянию на утро 6 марта на Лондонской бирже Brent за баррель стоит 85,7 долларов за барррель. При этом, Bloomberg показывает 87 долларов, что является максимальным показателем за последние четыре года. После обеда, к моменту выхода публикации, цена на баррель нефти Brent выросла до 90 долларов.

Котировки дизельного топлива достигли 1125 долларов за тонну (без учета налогов и логистики). Для сравнения, до начала военной кампании стоимость была на уровне 707 долларов за баррель. А 5 марта — 1045 долл.

"Нефтегаз" заявил, что поддержит украинский народ и будет пытаться продавать с минимальной наценкой. Я думаю, что развитие событий будет следующим: "зеленые" (крупные, узнаваемые сети автозаправок с зелёной символикой (например, "OKKO" или "WOG"), — Ред.), поднимут на одну-две гривны сегодня-завтра, и возможно в несколько этапов, и может не одну-две, а может еще и три. А "Укрнафта", я думаю, что не побежит за ними, может, я ошибаюсь или побежит, но не на такое расстояние объяснил собеседник.

Эксперт добавляет, что внешние факторы дают неутешительные прогнозы. Кроме того, ситуацию усугубляет и падение гривны.

До недавнего транша МВФ (3 марта в Украину поступили первые 1,5 миллиарда долларов в рамках новой программы по МВФ, — Ред.) гривна держалась на уровне 43,20, сейчас уже 43,80 отмечает эксперт, добавляя, что это отражается на стоимости топлива на украинских заправках.

Александр Сиренко. Фото — Facebook

Как можно решить проблему

Сиренко предлагает внедрить механизм плавающей ставки акциза, чтобы удерживать цену топлива на уровне примерно 70 грн за литр независимо от колебаний мировых цен и курса валют.

Есть хорошее предложение для Даниила Александровича (глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, — ред.) — не просто снизить ставку, а сделать её плавающей. Потому что по таким признакам, неподтвержденным, цена на нефть может пойти и выше текущей, гораздо выше. И к этому лучше подготовиться. Мы подготовили подробный обзор по этому региону: кто сколько добывает, как транспортирует и по какой цене отметил эксперт.

Идея плавающей ставки заключается в том, что при росте цен на нефть ставка автоматически снижается, а при падении — возвращается к текущему уровню. По мнению специалиста, такой механизм позволит удерживать цену бензина и дизеля на заправках около 70 гривен за литр.

Влияние на цену имеют исключительно мировые котировки нефти и внутренние факторы — курс валют, налоги и логистика подчеркнул он, добавив, что при текущей ситуации население продолжает сталкиваться с высокой стоимостью топлива.

Цены на бензин и дизель в Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе зависят исключительно от ситуации на мировом рынке и внутренних факторов. При этом Сиренко говорит, что государству необходимо активно вмешиваться, чтобы стабилизировать рынок и не допустить резких скачков для потребителей.

Курс доллара

На графике показан официальный курс гривны к доллару США с 27 февраля по 6 марта по данным Национального банка Украины:

На 27 февраля курс был примерно 43,2 грн за доллар .

. До 2 марта наблюдалось небольшое снижение до 43,1 грн .

. С 3 марта курс начал резко расти и достиг 43,8 грн за доллар к 6 марта.

Курс доллара. Скриншот: НБУ

