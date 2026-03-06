Украинцы сходят по нему с ума, пока не купят. Какой популярный гаджет лучше взять в аренду

После покупки агрегат часто пылится в шкафу

В последние годы в социальных сетях регулярно становятся вирусными короткие ролики с пароочистителями. На них блогеры легко и эффектно очищают кухонные поверхности, плитку или мягкую мебель — струя пара буквально "смывает" застарелую грязь.

Такие видео собирают миллионы просмотров и часто создают впечатление, что пароочиститель способен быстро и без усилий решить большинство бытовых проблем. "Телеграф" разбирался, стоит ли покупать пароочиститель, поддавшись импульсу после просмотра ролика, или лучше взять его в аренду.

Эффект социальных сетей

Популярность пароочистителей во многом связана именно с форматом коротких видео. В роликах обычно показывают наиболее впечатляющие моменты уборки: сильные загрязнения исчезают за несколько секунд, поверхности становятся идеально чистыми, а процесс выглядит почти мгновенным.

Однако за кадром остаются подготовка устройства, нагрев воды, смена насадок, а также необходимость многократно проходить по одному и тому же месту. Кроме того, съемка часто ведётся на небольшом участке поверхности, тогда как в реальной уборке приходится работать с гораздо большими площадями.

Что происходит на практике

В реальной жизни использование пароочистителя нередко оказывается менее удобным, чем кажется по роликам. Перед началом уборки устройство нужно заполнить водой и дождаться нагрева. Во время работы приходится регулярно менять насадки, протирать размягчённую грязь тряпкой и следить, чтобы поверхность не оставалась слишком влажной.

Многие владельцы отмечают, что такие приборы действительно хорошо подходят для отдельных задач — например, для очистки швов между плиткой, духовки или труднодоступных мест. Но использовать их для регулярной уборки всей квартиры получается далеко не всегда: процесс занимает больше времени, чем кажется, и требует определённых усилий.

В результате пароочиститель нередко оказывается устройством, которое активно используют в первые недели после покупки, а затем достают лишь изредка.

Почему стоит попробовать перед покупкой

Специалисты по бытовой технике всё чаще советуют сначала протестировать устройство. Один из вариантов — взять пароочиститель в аренду на несколько дней.

Так можно понять, насколько прибор подходит именно для ваших задач: удобно ли им пользоваться, хватает ли мощности, и действительно ли он помогает в уборке конкретных поверхностей в доме. Такой тест позволяет избежать ситуации, когда дорогое устройство покупают под впечатлением от видео, но затем почти не используют.

В эпоху социальных сетей многие бытовые гаджеты становятся популярными благодаря эффектным роликам. Однако опыт реального использования может заметно отличаться от того, что показывают в интернете. Именно поэтому перед покупкой иногда разумнее сначала попробовать технику в деле.

