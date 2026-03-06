Куча развалин и пустые улицы. Как выглядит Дружковка, которую посетил Зеленский (фото)

Президент подчеркнул, что удерживать восточный фронт сейчас очень важно

Президент Украины Владимир Зеленский посетил прифронтовый город Донецкой области Дружковку. Он отметил бойцов наградами и узнал оперативное состояние на этом участке.

Как отметил украинский лидер, 6 марта он побывал на пункте управления 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Заметим, что Дружковка всего в 13 км от линии боевого столкновения.

"Пообщались с нашими защитниками об обороне Константиновки, действиях врага, обеспечении потребностей бригады. Все вопросы проработаем. Отметил бойцов государственными наградами", — добавил Зеленский.

Дружковка на карте. Данные: DeepState

Зеленский посетил Дружковку. Фото: "Фейсбук" президента

Зеленский наградил военного. Фото: "Фейсбук" президента

Он подчеркнул, что сейчас держать фронт, особенно восток Украины, важно, ведь это будет иметь свое влияние на переговорах с Россией. В том числе и на территориальный вопрос, который остается самой тяжелой частью мирного соглашения.

Как выглядит Дружковка сейчас

Лишь несколько дней назад корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посещал Дружковку. На фото он показал, что город все больше превращается в руины и канонада врага не умолкает ни на день.

Разрушенный дом в Дружковке. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Разрушенная многоэтажка в Дружковке. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

В городе до сих пор остаются люди, хотя улицы в основном пустые. Многоэтажек и частных домов, частично или полностью разрушенных, с каждым днем становится больше. На дорогах воронки от снарядов, обломки и антидроновая сетка для защиты передвижения.

Дорога в Дружковке с антидроновой сеткой. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Воронка после удара России в Дружковке. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Сейчас город в 13 км от линии фронта, оставшиеся тут люди выживают, ведь ни водоснабжения, ни регулярного света уже давно нет. Почти на каждой улице, особенно в центральных районах, есть сгоревшие авто, которые атаковали дроны.

Сгоревший автомобиль на дороге в Дружковке. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Сгоревший автомобиль на дороге в Дружковке. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Почти безлюдные улицы Дружковки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Добавим, что Дружковка – город в Краматорском районе Донецкой области, расположенный на реках Казенный и Кривой Торец. До полномасштабной войны город являлся промышленным центром с развитым машиностроением. Дружковка входит в Краматорскую агломерацию, имеет развитую инфраструктуру и является важным железнодорожным узлом.

