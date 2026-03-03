Цены на бензин летят в космос: что с ними случилось и когда топливо снова подешевеет в Украине

Почему за короткое время литр бензина и дизеля стал ощутимо дороже, и чего ожидать в ближайшие недели

За последние сутки цены на топливо в Украине заметно взлетели. В отдельных сетях АЗС литр подорожал на 2 гривны — это около 2% стоимости, что для полного бака означает доплату в 100–120 гривен. Рост цен вызвал обеспокоенность водителей и аграриев, которым предстоит весенняя посевная. Но есть ли повод паниковать?

Что нужно знать:

Основной толчок ценам придали события на Ближнем Востоке

Трейдеры опасаются ажиотажного спроса: резкий наплыв может быстро опустошить заправки, поэтому сети корректируют цены

Топлива достаточно, а мировые котировки уже начали корректироваться — с 82 до 80 долларов за баррель

Украинцы возмущены стоимостью бензина и дизеля на зарпавках. Например, 98-ой уже обходится в 75 гривен за литр, а самый недорогой — 92-й, который обойдется в 61,99 грн.

Цены на топливо. Скриншот: соцсети

Цены на топливо ОККО

Цены на топливо в Украине

Утром 3 марта цены на топливо выросли на 2 гривны всего за два часа.

Цены на топливо в Украине

"Телеграф" обратился к экспертам, чтобы выяснить, что конкретно заставило цены на топливо так стремительно взлететь в короткие сроки. Собеседники издания сошлись во мнении, что рост цен в последние дни обусловлен сочетанием международных и внутренних факторов.

Ситуация с нефтью

Аналитик консалтинговой компании "Нефтерынок" Александр Сиренко объяснил, что основная причина подорожания связана с реакцией украинских операторов и импортёров на международные события.

По словам Сиренко, основной причиной подорожания стала реакция украинских импортеров и операторов на мировые события.

Из-за обострения войны на Ближнем Востоке котировки нефти и нефтепродуктов в Европе резко выросли, что напрямую повлияло на цены на границе. В рознице может сохраняться немного старого топлива по более низкой цене отметил он и добавил, что в целом рынок движется по новым котировкам.

Рост цен в оптовом сегменте полностью оправдан текущей ситуацией на мировом рынке: в пятницу оптовая цена на границе составляла 52,70 грн, а в понедельник уже достигла 60,50 грн. В рознице — на 3 гривны. В данном случае речь идет о дизеле.

Также эксперт акцентирует, что повышение цен началось не с первого дня конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, начало роста стоимости идет с середины февраля на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа. Тогда цена была еще 68 долларов на баррель.

Речь идет о целой серии заявлений или сигналах со стороны Трампа, которые рынки восприняли как потенциально способные дестабилизировать рынок нефти — например, намёках на более жёсткую внешнюю политику США, возможные санкции, угрозы эскалации, действия в отношении Ирана или укрепление американского военного присутствия в регионе.

Цены на нефть 3 марта. Скриншот: Минфин

Сиренко подчеркнул, что цена топлива в ближайшие недели зависит от продолжительности боевых действий и работы танкеров в Персидском заливе: при нормализации поставок стоимость может даже опуститься ниже уровня до начала конфликта.

Я ожидаю провал по нефти. Это, конечно, не очень хорошо для рынка, потому что сейчас все ищут объемы, чтобы заработать на росте. Но выиграет тот, кто выйдет из конфликта без дорогих остатков. У кого останутся запасы – тот понесет большой минус отметил он

События развиваются столь стремительно, что во всем мире дорожает топливо из-за конфликта в одном регионе, говорит эксперт. Подобные истории уже были и заканчивались быстро, с возвращением котировок на прежние позиции. Рынок обычно быстро находит альтернативные маршруты и источники. Замещение возможно, это вопрос времени.

Украина влиять на это не может. У нас нет достаточных запасов, мы столько не добываем, переработка разрушена. Мы на 100% зависим от импорта. Какая цена на границе – вот ее и будем отталкиваться. Сейчас трудно всем странам. В ЕС тоже хватаются за голову — бензин дорожает. Как долго это продлится — никто не знает сказал собеседник.

Сиренко добавляет, что многие воспользуются этим кризисом и станут больше продавать нефти на рынок.

Только бы это не была Россия. В Москве, я думаю, что ждут, чтобы им развязали руки и выпустили. Если бы ослабили какие-то санкции, чтобы они могли продавать свою нефть. Я надеюсь, до этого не дойдет, потому как это ломает все политическое и экономическое настроение в мире объяснил эксперт.

Собеседник говорит, что рост цен на топливо этой весной ощутят и украинские аграрии. Когда начнутся активные полевые работы и посевная кампания, они будут вынуждены закупать более дорогой дизель. Однако альтернативные маршруты находятся в течение недели, а снабжение по этим маршрутам нахожу происходит в течение двух недель. Поэтому, ориентировочно 15 марта ожидается логическое понижение цен.

Александр Сиренко. Фото — Facebook

Повышение цен на АЗС

За последние сутки украинские сети АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо примерно на 2 гривны за литр. В пересчёте это около 2%, однако для водителей рост ощутим: за полный бак приходится доплачивать дополнительно 100–120 гривен.

Директор консалтинговой группы А95 Сергей Куюн в комментарии "Телеграфу" объяснил, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке котировки нефти выросли на 13%. В то же время оптовые игроки, а также некоторые зарубежные поставщики сообщили, что они приостанавливают прием новых заказов на нефтепродукты до выяснения ситуации.

В результате часть компаний решила приостановить оптовые продажи и придержать ресурс до понимания дальнейших поставок. Кроме того, трейдеры опасаются возможного ажиотажного спроса: при отсутствии значительных запасов резкий наплыв автомобилистов может привести к быстрому опустошению АЗС. Именно поэтому многие сети приняли решение оперативно скорректировать ценники.

Главная рекомендация — не паниковать. Топлива более чем достаточно. А по цене, я уверен, что мы вскоре будем говорить о том, как она снизится. Все будет зависеть от того, что будет происходить на Ближнем Востоке говорит Куюн.

Цены на бензин. Скриншот: Минфин

Уже наблюдается коррекция мировых котировок: если накануне цена составляла 82 доллара за баррель, в настоящее время она снизилась до 80. Это свидетельствует о постепенной стабилизации после первоначальной эмоциональной реакции рынков на военные события в регионе, который является одним из ключевых центров мировой добычи нефти.

Что касается темы украинских аграриев, Куюн говорит, что пока говорить о влиянии роста цен рано, потому что активная фаза полевых работ и посевная приходится на апрель, а сейчас только начало марта — это ещё "зимний месяц". Он уверен, что к апрелю цены на топливо будут снижаться достаточно быстро, так что серьёзного удара по аграриям не ожидается.

Я уверен, что цена будет падать и очень стремительно подытожил эксперт.

Сергей Куюн. Фото — Facebook

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперты дали ответ, будет ли бензин по 80 гривен в Украине.