Бензин может стоить более 80 грн: Трамп может изменить ситуацию, но не все шаги выгодны Украине

Сколько стоит бензин и как изменятся цены на АЗС может определить политика президента США Дональда Трампа

Стоимость бензина растет на глазах. Из-за конфликта на Ближнем Востоке и неизвестности, сколько продлится операция США и будет ли Ормузский пролив безопасным, цены продолжат расти. Но американскому президенту Дональду Трампу не выгодна высокая стоимость.

Что нужно знать:

Для Трампа дорогой бензин политически невыгоден

Один из сценариев — частичное ослабление санкций на перевозку российской нефти для стабилизации рынка

В случае резкого скачка цен на нефть до примерно 110 долларов за баррель бензин и дизель могут подорожать до 78–83 грн за литр

Трампу нужно остановить рост цен на бензин

Как пояснил "Телеграфу" директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в материале "Бензин дорожает не только из-за Ирана. Три сценария того, что будет дальше", у Трампа в этом году выборы (речь идет о промежуточных выборах в Конгресс, — ред.), а "для американцев дорогой бензин — это приговор любому политику". Пока же в США бензин тоже подорожал — на 8% за неделю. Трамп уже заявил о военизированной охране для танкеров.

Три сценария развития цен на бензин в мире

О действиях американского президента говорит и топливный эксперт Леонид Косянчук. Он отмечает, что цены нормализуются, если все быстро закончится или Трамп наладит проход через пролив. Если ситуация затянется, сценарий другой.

"Если все затянется на месяцы — это может привести к мировому топливному кризису. Через Ормузский пролив проходит более 20% мировой нефти и треть сжиженного природного газа", — акцентирует эксперт.

Еще одна возможность – более неожиданная и играющая на руку России. Трамп может снять санкции для российских нефтяных перевозок, чтобы наполнить рынок.

Может ли США вернуть российскую нефть на рынок

Отметим, что США частично уже пошли на такой шаг — в ограниченном режиме. Минфин США на 30 дней разрешил индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть. Правда, это касается только застрявшей в море нефти. Это не принесет значительной выгоды России, говорит американский министр финансов Скотт Бессет и добавляет: "Индия является важным партнером Соединенных Штатов, и мы полностью ожидаем, что Нью-Дели увеличит закупки американской нефти. Эта временная мера должна уменьшить давление, вызванное попытками Ирана взять мировой рынок".

Сколько может стоить топливо в Украине

По прогнозу геоэкономического эксперта Олега Саркица, цены еще могут откатиться на уровень января 2026 — для этого нефть Brent должна вернуться до примерно 70 долл./барр.

Три сценария развития цен на горючее

Если она обойдется в 85 долл./барр. – А-95 и дизель останутся в зоне 70-75 грн/л, LPG – около 43 грн/л, а при резком росте цены – Brent ~110 долл./барр., бензин и дизель могут стоить до 78-83 грн/л. Отметим, по состоянию на 6 марта цена на нефть составляла 80,60 долларов за баррель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за конфликта на Ближнем Востоке растет не только цена бензина, но и природного газа. Это может отразиться на ценах украинских потребителей — от продуктов до других товаров.