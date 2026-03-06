Этот вокзал считается самым красивым в Украине: где он и как должен был выглядеть по замыслу архитектора

Его электрифицировали только после распада СССР

Появление железнодорожной станции в Луцке связано с неожиданным случаем во время визита российского императора Александра ІІІ на Волынь. За более чем столетие вокзал неоднократно менялся — от небольшой тупиковой станции до модернизированного комплекса, который даже получил международную архитектурную награду.

"Телеграф" решил рассказать об истории сооружения, которое до сих пор считается красивым железнодорожным вокзалом Украины.

Как в Луцке появилась железная дорога

В Луцке появилось железнодорожное сообщение благодаря российскому императору Александру III. В 1890 он находился на Волыни во время военных маневров и выразил желание посетить уездный город Луцк. Император поинтересовался у своих чиновников, проложена ли туда железная дорога.

Один из придворных, проверив карту, увидел отметку "станция Луцк" и заверил правителя, что железнодорожное сообщение существует. На самом же деле эта станция находилась не в самом городе, а в Киверцах — примерно в 11 верстах от Луцка, на линии Киев — Брест.

Когда ошибку осознали, ситуацию решили исправить как можно скорее. Чтобы не поставить чиновника в неудобное положение перед императором, было принято решение проложить отдельную железнодорожную ветвь непосредственно в Луцк.

Тупиковая станция и новые пути

После строительства луцкая станция долгое время оставалась тупиковой. Прибывающие из Киверцев поезда не могли двигаться дальше и вынуждены были возвращаться по тому же пути назад.

Чтобы изменить ситуацию, планировалось соединить Луцк с городом Стоянов, откуда уже существовала железнодорожная линия во Львов. Значительную часть средств на строительство собрали сами волынские крестьяне – за короткое время они внесли 125 тысяч злотых. Работы завершили в 1928 году, и город получил полноценное железнодорожное сообщение.

Железнодорожная станция в Луцке

Старый и новый вокзал

Первый вокзал Луцка располагался на улице Стрелецкой. Сейчас в этом историческом здании работает ресторан "Светофор".

Железнодорожная станция в Луцке

Современный вокзал возвели в 1959 году на площади, которая сейчас носит имя Грушевского. Впрочем, электрификацию станции провели только после обретения Украиной независимости.

Реконструкция и архитектурные споры

Масштабная реконструкция вокзала прошла в 2012 году. Как сообщало местное издание "Волынские новости", архитектор Андрош Бидзиля предлагал построить три купола. Но начальник Львовской железной дороги Богдан Пих перечеркнул два из них со словами о том, что три купола – на вокзале во Львове. Мол, Луцк – не Львов!

Так должен был выглядеть вокзал в Луцке по мнению архитектора

При реконструкции здание надстроили третьим этажом. Инженерам пришлось значительно укреплять фундамент и опорные стены, которые ослабили время, грунтовые воды и постоянная вибрация от движения поездов. Для усиления конструкций применяли специальные технологии и дорогостоящее оборудование. Только работы по укреплению фундамента стоили более 2,5 миллиона гривен.

Так выглядит вокзал в Луцке сейчас

Награды и почтовая марка

Обновленный вокзал был торжественно открыт в октябре 2012 года. Уже в следующем году этот проект получил первое место на международном конкурсе "Хрустальный кирпич", где отмечают лучшие общественные сооружения, построенные в Польше, Беларуси и Украине.

Изображение луцкого вокзала также появилось на специальной почтовой марке, выпущенной "Укрпочтой" к 75-летию создания Волынской области. Марка вышла в начале 2015 года ограниченным тиражом и стала предметом интереса коллекционеров-филателистов.

Марка с изображением вокзала в Луцке

В Украине много красивых и необычных вокзалов, станций метро или остановок. Одним из таких является вокзал в Бахмаче, Черниговской области, напоминающий замок Диснея.