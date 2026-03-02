Не только война в Иране: что еще влияет на цену бензина в Украине и будет ли она расти

Чего ждать украинским водителям — прогноз эксперта

В Украине могут вырасти цены на бензин не только непосредственно из-за военных действий в Иране. На стоимость горючего может повлиять и курс гривны по отношению к доллару. Однако есть и другой возможный сценарий – удешевление горючего.

Что нужно знать:

Сильного скачка цен из-за событий вокруг Иран в краткосрочной перспективе не прогнозируют

Поскольку горючее в Украине преимущественно импортное, то курс гривны к доллару влияет на цену на АЗС.

При ослаблении доллара возможен и обратный эффект — удешевление импортного топлива

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Тарас Загородний. Он подчеркнул, что сильного подорожания из-за событий в Иране ожидать не стоит, ведь риски войны были заложены в цену уже около двух недель. Поскольку прерывать экспорт нефти не планируют, как отмечает Загородний, цены не должны сильно подскочить в краткосрочной перспективе.

"Это зависит от того, настолько затянется война и будет ли блокада этого пролива (речь идет об Ормузском проливе — ред.). Я все же склоняюсь к тому, что нефть вернется в период 60-70 долларов за баррель, то есть это будет высший ценник, который сейчас у нас есть", — отмечает эксперт.

Он также добавил, что на динамику цен влияет курс гривны по отношению к доллару, если национальная валюта дешевеет, то бензин станет дороже. Отметим, что это обусловлено тем, что в Украине бензин импортный.

Однако цена на бензин может и упасть. Загородний пояснил, что политика США запустила определенный тренд, чтобы повысить конкурентоспособность американских товаров. "Сейчас политика администрации Трампа ведет к тому, чтобы доллар девальвировал (падал, — ред.) по отношению к другим валютам. Соответственно, если доллар будет ослабевать по отношению к другим валютам, цены на импорт, например на топливо, могут снижаться", — отметил Загородний и добавил, что когда это произойдет трудно спрогнозировать.

Ранее "Телеграф" объяснял, как война в Иране влияет на цены на бензин в Украине. Отметим, что все страны, вовлеченные в конфликт, добывают нефть.