Таинственный "дом-замок" на углу двух улиц: чем известна одна из самых необычных построек в Одессе

Особняк Крыжановского — одна из необычных архитектурных достопримечательностей Одессы

На пересечении улиц Маразлиевской и улицы Троицкой в Одессе стоит необычный дом, который издалека напоминает замок. Здание с выразительными арками и декоративными элементами в неоготическом стиле привлекает внимание прохожих уже почти 180 лет. За это время особняк успел сменить несколько владельцев, некоторые из которых занимали высокие должности.

"Телеграф" рассказывает историю этого дома.

Особняк, который более известный как особняк Гудкова/Крыжановского, был построен в 1847 году по проекту архитектора Франца Моранди. Сначала особняк принадлежал коллежскому советнику Ивану Гудкову. Позднее он дослужился до чина статского советника. Гудков владел домом до своей смерти в 1882 году.

Литография 1860-х гг. Справа — дом Гудкова. Фото: Wikipedia

Следующим владельцем здания на долгие годы стал Петр Крыжановский. С 1880-х годов и до начала 1910-х именно он был хозяином этого особняка. В 1889 году Крыжановский занимал должность коллежского асессора, был заместителем председателя Одесского окружного суда. В середине 1890-х годов Крыжановский был избран гласным Одесской городской думы и почетным мировым судьей города. В 1897 году его избрали городским головой Одессы. На этом посту он проработал восемь месяцев. В 1905 году Крыжановского вновь избрали мэром города, но из-за масштабных беспорядков он уже через пять месяцев сложил полномочия, а затем отказался и от должности гласного городской думы.

Особняк Гудкова/Крыжановского. Фото: Archodessa.com

В доме на Троицкой Крыжановский жил примерно до 1909–1910 годов. После этого новым владельцем особняка стал известный в Одессе человек — купец первой гильдии Михаил Ближенский. Он славился своим богатством и также был гласным городской думы.

Интерьеры особняка. Фото: Е. Сокольского/Archodessa.com

Старинное здание и сегодня хранит множество деталей прошлого. Внутри сохранились кафельные печи, лепнина на потолках, барельефы с портретами первых владельцев, деревянные входные проемы и оконные рамы со ставнями. Можно увидеть металлические обрамления с инициалами владельцев и входной дворовой козырек с литыми чугунными колоннами. При этом дом нуждается в серьезной реконструкции.

Проект реконструкции особняка, 2019 год. Фото: uc.od.ua

В 2020 году обсуждался проект надстройки над историческим зданием современного стеклянного "куба" высотой еще три этажа и открытие в здании отеля. Но этот проект отклонили. В марте 2026 года снова заговорили о реконструкции особняка Крыжановского, но с проектом еще не определились.