"Дружба" в обмен на транзит: какие товары Украина может перестать получать из-за Венгрии

Какие последствия будет иметь решение Орбана по транзиту, "Телеграфу" рассказала эксперт

На фоне обострения отношений между Киевом и Будапештом глава венгерского правительства Виктор Орбан сделал очередное скандальное заявление. По его словам, Венгрия прекратит транзит важных для Украины грузов через свою территорию, пока не возобновятся поставки нефти по трубопроводу "Дружба".

Такое заявление политик сделал в интервью государственному радио Kossuth в пятницу, 6 марта. Он добавил, что "будет использовать все средства", чтобы достичь цели. "Телеграф" разбирался, о каких товарах идет речь.

Что нужно знать:

Виктор Орбан остановил поставки Украине горючего и угрожает прекратить транзит грузов через Венгрию

Требованием Будапешта является возобновление поставок нефти по трубопроводу "Дружба"

Украина получает через Венгрию ряд товаров, в частности лекарственные средства и пищевые продукты

"Мы прекратили поставки бензина в Украину, мы не будем поставлять дизельное топливо, а также прекратим поставки важных для Украины грузов, проходящих через Венгрию, пока не получим одобрение украинцев на поставки нефти", — сказал Орбан.

"Телеграф" спросил эксперта по политике Венгрии в аналитическом центре ADASTRA, адвокационного менеджера по евроинтеграции Центра прав человека ZMINA Анастасию Дацив, чем именно угрожает премьер.

"Я думаю, прежде всего речь идет о транзите бензина и дизельного топлива, а также электроэнергии. Такие заявления не являются новыми и раздаются с начала так называемого "энергетического диспута" между двумя странами", — отметила эксперт.

Глава венгерского правительства заявил, что транзит бензина и дизеля уже приостановлен, и остались только поставки электроэнергии из Венгрии в Украину, что, по его словам, также является вопросом времени. В то же время именно эти три категории товаров наиболее чувствительны, особенно учитывая энергетическую ситуацию, в которой оказалась Украина из-за войны с Россией.

Среди других товаров Дацив назвала автомобильную продукцию, провода и кабели, лекарственные средства, сельскохозяйственную продукцию, пищевые продукты, изделия из пластмасс, разнообразное промышленное сырье и потребительские товары. Об этом свидетельствуют статистические данные по двусторонней торговле.

"В то же время не стоит недооценивать и общую важность венгерской границы, которая часто используется украинцами для выезда в ЕС. Усложнение ситуации — и уже имеющиеся рекомендации правительства воздержаться от поездок в Венгрию — могут повлиять на пассажиропоток", — добавила эксперт.

Напомним, задержание Венгрией авто "Ощадбанка" и изъятие финансовых активов, в том числе 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг золота, вызывают много вопросов. В частности: может ли это вызвать дефицит наличных денег в Украине, почему вообще инкассаторы были в Венгрии и т.д.