Всего несколько часов без света: где действуют графики 7 марта в Украине

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. В субботу, 7 марта, в части областей Украины будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"

Киев

Введены графики отдельно для каждого дома в столице. Что важно знать:

Графики будут неравномерными в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы.

Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).

Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за нагрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.

Киевская область

График отключения света в Киевской области 07.03.2026

Днепропетровская область

График отключения света в Днепропетровской области 07.03.2026

Запорожская область

График отключения света в Запорожской области 07.03.2026

Кировоградская область

График отключения света в Кропивницком и Кировоградской области 07.03.2026

Полтавская область

График отключения света в Полтавской области 07.03.2026

Сумская область

График отключения света в Сумской области 07.03.2026

Черниговская область

График отключения света в Чернигове и области 07.03.2026

Харьковская область

График отключения света в Харькове и области 07.03.2026

