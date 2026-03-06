Венгрия похитила украинских инкассаторов и деньги сразу после визита Сиярто в Москву

Фактически Венгрия берет заложников и ворует деньги, — МИД Украины

"Ощадбанк" заявил, что 5 марта власти Венгрии безосновательно задержали два автомобиля их инкассаторской службы и семерых сотрудников бригады инкассации. Это произошло в ходе регулярной перевозки валюты и банковских металлов между "Райффазен банк" Австрия и "Ощадбанк" Украина.

Что нужно знать:

Инкассаторов и средства задержали во время одного из регулярных рейсов

МИД Украины заявил, что фактически Венгрия взяла заложников и похитила деньги

Местонахождение похищенных инкассаторов пока неизвестно

Об этом заявили в пресс-службе "Ощадбанка". Там уточнили, что в задержанных автомобилях было 40 млн. долларов США, 35 млн. евро и 9 кг золота. По данным GPS-сигналом угнанные авто находились в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии.

Местонахождение сотрудников Ощадбанка пока неизвестно, — говорится в сообщении

В МИД Украины заявили о захвате украинцев в заложники

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил инцидент. Он написал, что написал, что семь граждан Украины в Венгрии были захвачены в заложники.

Причины, а также их текущее состояние здоровья и возможность связи с ними до сих пор неизвестны… Фактически речь идет о том, что Венгрия берет заложников и ворует деньги. Если это та "сила", о которой сегодня объявлял Орбан, то это сила преступной группировки. Это государственный терроризм и рэкет, — подчеркнул министр

МИД Украины направил официальную ноту с требованием немедленного освобождения наших граждан. Также ведомство обратится к Европейскому Союзу с просьбой предоставить четкую квалификацию незаконных действий Венгрии.

Венгрия может действовать по указанию Москвы

В комментариях обратили внимание, что Венгрия задержала украинских инкассаторов сразу после того, как министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто вернулся из Москвы. Он ездил туда якобы для проведения переговоров по энергетической безопасности Венгрии, заявлял Сиярто.

Совершенно случайно, что Венгрия начала прямые нападения на граждан Украины после возвращения министра иностранных дел из Москвы, — иронизируют в комментариях

Петер Сиярто в Москве

Кто такие инкассаторы и что они делали в Венгрии

Инкассаторы — это работники банка или охранной службы, обеспечивающие перевозку и охрану денежной наличности, ценностей и банковских металлов между финансовыми учреждениями и их клиентами. Они могут действовать как внутри страны, так и в других государствах.

Автомобиль инкассации "Ощадбанка"

В Венгрии инкассаторы "Ощадбанка" осуществляли плановую перевозку наличной валюты и банковских металлов между Raiffeisen Bank International (Австрия) и украинским государственным "Ощадбанком". Поскольку Украина закупает валюту у европейских банков-партнеров, ее нужно физически доставить в страну. Венгрия в этом маршруте – основной транзитный путь из Австрии в Украину.

Такие рейсы являются регулярными. Банки ввозят в Украину наличные доллары и евро.

