АЗС манипулируют? Почему выросли цены не бензин и чего ждать дальше

Скоро рынок горючего должен стабилизироваться

За последние дни в Украине резко подскочили цены на топливо. Однако оснований для дальнейшего роста уже нет.

В ближайшее время ожидается нормализация ситуации на международных рынках энергоносителей. Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал директор консалтинговой группы А95 Сергей Куюн.

Подробнее читайте в материале "Телеграф": Цены в Украине снизит Трамп? Будет ли бензин по 100 гривен

Что нужно знать:

Причиной повышения цен на топливо стал лишь один фактор

Цены сейчас близки к пику

В дальнейшем ожидается нормализация цен на топливо

Главный фактор скачка цен

По словам эксперта, основным основанием для таких скачков является естественная реакция трейдеров. На рынок горючего повлиял ажиотаж, вызванный боевыми действиями на Ближнем Востоке.

"Паника — это первый и главный фактор. Но мне кажется, что мы уже где-то на пике. Я вижу, что рынок тормозит. Ставить отметки 80, 100 грн за литр — это дорога в никуда. Поэтому думаю, что сейчас будет определенное торможение. Надеюсь, что на этой неделе поступят хорошие новости с Ближнего Востока, которые успокоят рынки и откатят цены к адекватным уровням", — отметил Куюн.

Сергей Куюн

Что будет с ценами дальше

В ближайшие недели повышение цен на топливо не будет. Напротив, можно надеяться на нормализацию рынков.

"По моим ощущениям, мы уже на пике. Я не думаю, что цена будет дальше расти. В Испании и Германии уже сейчас истерика из-за перспективы преодоления отметки 2 евро за литр. Но надеюсь, что на этой неделе решат вопрос безопасности в Ормузском проливе. Если две самые современные армии и куча нефтяных монархий – Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт – это не решат, то нас уже ничего не спасет. Но я в это не верю. Решат, все стабилизируется, и все успокоятся", — отметил Куюн.

Ормузский пролив. Фото иллюстративное

Почему произошло повышение цен на АЗС

Как сообщал "Телеграф", по словам Сергея Куюна, котировки нефти выросли на 13% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В то же время оптовые игроки, а также некоторые зарубежные поставщики сообщили, что прекращают прием новых заказов на нефтепродукты до выяснения ситуации.

В результате часть компаний решила приостановить оптовые продажи и придержать ресурс до организации дальнейших поставок. Кроме того, трейдеры опасаются возможного ажиотажного спроса: при отсутствии значительных запасов, резкий наплыв автомобилистов может повлечь за собой быстрое опустошение АЗС. Именно поэтому многие сети решили оперативно скорректировать ценники.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что влияет на цену бензина в Украине, и будет ли она и дальше расти.