"Пивная гавань", магазин колбасы и не только: украинцы высмеяли самые странные отделения Meest
Местами получение посылки превращается в квест
Многие украинцы, хоть раз делавшие заказы с китайских сайтов или других порталов, сталкивались с доставкой Meest. На фоне этого в сети уже появилось шутливое видео.
Ведь посылки Meest приходят практически в любые точки. Как отметила автор видео в Тик Ток, это действительно могут быть не только продуктовые магазины типа "Сильпо" или "Варус", но и пивные, салоны ритуальных услуг и даже киоски с сигаретами.
Поэтому достаточно часто получение посылки может превратиться в настоящий квест. В большинстве своем найти "отделение" Meest без приложения трудно, а тем более, когда посылку отправили в какой-нибудь магазин в городе. Кстати, случается это часто.
В комментариях украинцы рассказывали о своем опыте получения посылок через Meest. Кому-то надо было идти в медицинский колледж, кому-то в зоомагазин. Бывали случаи, когда клиенты помогали продавцу найти свою посылку. Люди писали:
- У меня Meest в продуктовом магазине напротив дома.
- У меня было в зоомагазине в Богом забытом месте.
- Я когда вижу, что доставка только от Meest, понимаю, что мне не так уж нужен этот заказ.
- Та офигенно. Когда бы еще искали посылку вместе с продавщицей в подсобке в ящике с пачками "Мивины".
- У нас в одном месте отделение находится в медицинском колледже, в котором я училась.
- Ломбард, зоомагазин, секонд и дальше по списку.
- У меня традиционные "Пивная гавань" или магазин колбасы.
Для справки
Meest – это международная почтово-логистическая группа компаний, которая обеспечивает доставку посылок и товаров по Украине из Европы, США, Канады и Китая. Обычно отдельных отделений почты нет, они размещаются в разных магазинах и выдают их обычные продавцы.
