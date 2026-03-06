"Пивная гавань", магазин колбасы и не только: украинцы высмеяли самые странные отделения Meest

Местами получение посылки превращается в квест

Многие украинцы, хоть раз делавшие заказы с китайских сайтов или других порталов, сталкивались с доставкой Meest. На фоне этого в сети уже появилось шутливое видео.

Ведь посылки Meest приходят практически в любые точки. Как отметила автор видео в Тик Ток, это действительно могут быть не только продуктовые магазины типа "Сильпо" или "Варус", но и пивные, салоны ритуальных услуг и даже киоски с сигаретами.

Поэтому достаточно часто получение посылки может превратиться в настоящий квест. В большинстве своем найти "отделение" Meest без приложения трудно, а тем более, когда посылку отправили в какой-нибудь магазин в городе. Кстати, случается это часто.

В комментариях украинцы рассказывали о своем опыте получения посылок через Meest. Кому-то надо было идти в медицинский колледж, кому-то в зоомагазин. Бывали случаи, когда клиенты помогали продавцу найти свою посылку. Люди писали:

У меня Meest в продуктовом магазине напротив дома.

У меня было в зоомагазине в Богом забытом месте.

Я когда вижу, что доставка только от Meest, понимаю, что мне не так уж нужен этот заказ.

Та офигенно. Когда бы еще искали посылку вместе с продавщицей в подсобке в ящике с пачками "Мивины".

У нас в одном месте отделение находится в медицинском колледже, в котором я училась.

Ломбард, зоомагазин, секонд и дальше по списку.

У меня традиционные "Пивная гавань" или магазин колбасы.

Для справки

Meest – это международная почтово-логистическая группа компаний, которая обеспечивает доставку посылок и товаров по Украине из Европы, США, Канады и Китая. Обычно отдельных отделений почты нет, они размещаются в разных магазинах и выдают их обычные продавцы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка показала, как в Sinsay хитрят со стоимостью одежды.