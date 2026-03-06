Что будет с курсом и наличными в Украине после действий Венгрии с "Ощадбанком". Эксперты сделали прогноз

Киеву следует обходить Будапешт на пути к государственной границе

Задержание Венгрией авто "Ощадбанка" и изъятие финансовых активов, в том числе 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг золота, вызывает много вопросов. В частности: может ли это вызвать дефицит наличных денег в Украине, почему вообще инкассаторы были в Венгрии и т.д.

"Телеграф" обратился к экономистам и экспертам, чтобы получить ответы. Заметим, что они называют действия Будапешта ограблением.

Что нужно знать:

Объем наличных, которые изъял Будапешт, — это примерно 10% всей наличной валюты, завезенной в Украину в январе

Действия Венгрии не могут повлиять на курс валют, однако без последствий не останутся

Украина не в том положении сейчас, чтобы иметь хоть какие-то конфликты со странами Европы

Почему авто "Ощадбанка" оказалось в Венгрии и насколько распространена практика привоза наличных из-за границы

Как отметил в комментарии "Телеграфу" экономист, экс-член совета НБУ Виталий Шапран, практика привоза в Украину наличных и золота из других стран не просто распространена, она регулярна.

"До масштабной войны, наличные в СКВ (свободной конвертируемой валюте — ред.) и золото завозили через Борисполь воздушным путем. После полномасштабной начали завозить из стран ЕС. Обычно в Австрии банки предлагают выгодные условия покупки наличных и золота за безналичную СКВ, поэтому ничего удивительного нет, что в Украину из Австрии завозили валютные наличные деньги и золото", — объясняет экономист.

Он добавляет, что не только "Ощадбанк", но и другие банки практикуют такие операции регулярно для удовлетворения спроса населения на наличном валютном рынке.

Деньги, которые изъяла Венгрия у "Ощадбанка"

Дмитрий Алексиенко, исполнительный директор Лиги аудиторов Украины, объясняет, что доставка наличных и золота именно из Австрии связана с контрактом между "Ощадбанком" и Raiffeisen Bank, в рамках которого перевозили средства.

"Главный офис Raiffeisen Bank находится в Австрии, поэтому оттуда и происходила доставка. Ранее такие перевозки производились самолетами, но после полномасштабного вторжения используется автомобильный транспорт", — говорит эксперт.

Может ли возникнуть дефицит наличных денег в украинских банках из-за задержания в Венгрии

Шапран успокаивает: "Объем слишком мал даже для нашего недельного оборота, поэтому дефицит я исключаю. Конечно плохо, что такое задержание произошло как раз на фоне оживления спроса на СКВ на валютном рынке в Украине из-за войны в Иране. Впрочем, негативное влияние будет скорее психологическим".

Похожее мнение высказал и Алексиенко. По его словам, суммарно забранные Венгрией средства — это где-то 10% всей наличной валюты завезенной в Украину в январе. То есть объемы вряд ли скажутся на работе банков, дефицита наличных денег не будет.

Может ли Украина изменить маршруты привоза наличных и подорожает ли доставка валюты

Экономист Шапран убежден, что Киеву вообще следует избегать Венгрии на пути к государственной границе. А альтернативные пути есть даже без привлечения самолетов.

"То, что сделал режим Орбана – это обычный бандитизм в чистой форме. Обвинения в отмывании денег со стороны венгров ничтожны и есть лишь формальным поводом для грабежа. Надеюсь это поведение привлечет внимание чиновников Еврокомиссии", — говорит экс-член совета НБУ.

Алексиенко приводит конкретные маршруты, которые обходят Венгрию, в частности Словакия или Польша. При этом их изменение никак не отразится на количестве наличной валюты или курсе гривны.

"Основной риск этой ситуации политический, прямая конфронтация со страной ЕС, это вовсе не то, что сейчас нужно Украине. Из-за действий Венгрии под угрозой не только 90 млн долларов США (эквивалент перевозимых средств), но и 90 млрд евро Европейского кредита, которой сейчас блокирует Будапешт. Эту проблему надо решать немедленно. Украина сейчас не в той ситуации, чтобы позволять себе конфликты со странами ЕС, даже такими, как Венгрия", — резюмировал эксперт.

