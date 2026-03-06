Курс долара також впливає. Як Україні втримати ціни на пальне

Вартість формують одразу декілька факторів

В Україні ситуація з цінами на бензин та дизельне паливо залишається напруженою. Однак є механізм стабілізації, який би дозволив утримувати ціни на більш безпечному рівні для споживачів.

Що потрібно знати:

Ціни на паливо різняться між заправками

Ослаблення гривні безпосередньо відбивається на вартості палива

Плаваюча ставка акцизу могла б покращити становище

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко. З його слів, на ринку спостерігаються коливання.

Експерт каже, що у Києві різниця в ціні між різними заправками може досягати кількох гривень: в одних точках бензин продавався по 71,99 грн ., в інших — 70,99 грн ., при цьому черги на дешевих АЗС досягають 14 автомобілів.

Сіренко каже, що вартість палива залежить від світових котирувань нафти. Так, наприклад, на Лондонській біржі Brent за барель коштує 85,7 доларів за барель. При цьому Bloomberg показує 87 доларів, що є максимальним показником за останні чотири роки. Котирування дизельного палива досягли 1125 доларів за тонну (без урахування податків та логістики). Для порівняння, до початку воєнної кампанії вартість була на рівні 707 доларів за барель. А 5 березня — 1045 дол.

"Нафтогаз" заявив, що підтримає український народ і намагатиметься продавати з мінімальною націнкою. Я думаю, що розвиток подій буде наступним: "зелені" (великі, відомі мережі автозаправок із зеленою символікою (наприклад, "OKKO" або "WOG"), — Ред.), піднімуть на одну-дві гривні сьогодні-завтра, і можливо в кілька етапів, і може не одну-дві, а може ще й три. А "Укрнафта", я думаю, що не побіжить за ними. Може, я помиляюся, й побіжить, але не на таку відстань пояснив співрозмовник.

Експерт додає, що зовнішні чинники дають невтішні прогнози. Крім того, ситуацію посилює і падіння гривні.

До недавнього траншу МВФ (3 березня в Україну надійшли перші 1,5 мільярда доларів у рамках нової програми з МВФ, — Ред.) гривня трималася на рівні 43,20, зараз уже 43,80 зазначає експерт, додаючи, що це відбивається на вартості палива на українських заправках.

Олександр Сіренко. Фото — Facebook

Як можна вирішити проблему

Сіренко пропонує впровадити механізм плаваючої ставки акцизу, щоб утримувати ціну палива на рівні приблизно 70 грн за літр незалежно від коливань світових цін та курсу валют.

Є хороша пропозиція для Данила Олександровича (глава податкового комітету ВР Данило Гетьманцев, — ред.) — не просто знизити ставку, а зробити плаваючою. Тому що за такими ознаками, непідтвердженими, ціна на нафту може піти і вище за поточну, набагато вище. І до цього краще підготуватись. Ми підготували докладний огляд по цьому регіону: хто скільки видобуває, як транспортує та за якою ціною наголосив експерт.

Ідея плаваючої ставки полягає в тому, що при зростанні цін на нафту ставка автоматично знижується, а при падінні повертається до поточного рівня. На думку фахівця, такий механізм дозволить утримувати ціну бензину та дизеля на заправках близько 70 гривень за літр.

Вплив на ціну мають виключно світові котирування нафти та внутрішні чинники — курс валют, податки та логістика. наголосив він, додавши, що за поточної ситуації населення продовжує стикатися з високою вартістю палива.

Ціни на бензин та дизель в Україні в короткостроковій та довгостроковій перспективі залежать виключно від ситуації на світовому ринку та внутрішніх чинників. При цьому Сіренко каже, що державі необхідно активно втручатися, щоб стабілізувати ринок та не допустити різких стрибків для споживачів.

Курс долара

На графіку показано офіційний курс гривні до долара США з 27 лютого по 6 березня за даними Національного банку України:

На 27 лютого курс був приблизно 43,2 грн за долар .

. До 2 березня спостерігалося невелике зниження до 43,1 грн .

. З 3 березня курс почав різко зростати і сягнув 43,8 грн за долар до 6 березня.

Курс долара Скріншот: НБУ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є сценарії подальшого розвитку подій і що буде з цінами на пальне.