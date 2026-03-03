Нефть еще в пути, а цены уже выросли: что происходит на АЗС и как реагируют украинцы

Цены на бензин и дизель в Украине выросли на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Бензин в Украине начал дорожать, несмотря на то, что война в Иране не могла повлиять на цену уже приобретенного топлива. На АЗС разные виды горючего прибавили +2-3 грн к стоимости. Украинцы в сети возмущаются такой ситуацией и шутят над ней.

Что с ценами на бензин

На фоне ударов США и Израиля по Ирану и ударов Ирана по другим странам Ближнего Востока танкеры с нефтью не могли проходить безопасно Ормузский пролив. Нефть начала дорожать, а украинские цены на все виды топлива ползти вверх.

Изменения цен на топливо на 2 марта

Новый день облегчения не принес. За ночь стоимость горючего подскочила еще на несколько гривен.

В соцсетях показывают динамику цен/ Скриншот по тредсу

В сетях ОККО и UPG за литр 95 бензина просят:

UPG А-95 — 65,83 грн, upg95 — 68,83 грн

Цены на топливо UPG

Цены на топливо ОККО

Украинцы возмущены удорожанием топлива

Резкий и немотивированный рост стоимости горючего вызвал недовольство украинцев. Они считают, что сети решили "нажиться на событиях в Иране" и призывают Антимонопольный комитет "проснуться и вмешаться в ситуацию".

Ситуация наблюдается не в одной АЗС, а в нескольких сетях. "Подскажите, как так получается, что баррель нефти подорожал только утром, а бензин уже вечером в тот же день с новым ценником? Вы что, напрямую к скважине подключены? Или это все-таки старый добрый жанр под названием "спекуляция на запасах"? — пишет один из пользователей".

Сообщения в тредсе о подорожании бензина/ Скриншот

Бензин дорожает, а украинцы шутят

Не обошлось и без шуток о дороговизне бензина. Украине просят порекомендовать хороший велосипед или самокат. Также спрашивают, к чему готовиться и покупать — бензин, биткоины или яйца?

Шутки в трессе о подорожании бензина/ Скриншот

В шутку также предлагают брать бензин за ролевую модель, ведь он двигается только вперед: "Нефть дешевеет — бензин дорожает, нефть дорожает — бензин дорожает, нефть ничего не делает — бензин дорожает... будь как бензин".

Шутка в трессе о подорожании бензина/ Скриншот

Мем о подорожании бензина на АЗС/GONI Мемасы

Ранее "Телеграф" объяснял, как цена на нефть и блокировку Ормузского пролива связана с ростом стоимости горючего в Украине. Однако эксперты отмечали — до того, как в Украину попадет бензин, сделанный из более дорогой нефти пройдет более месяца.