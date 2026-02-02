Росіяни активно накинулися на Гуляйполе: що там відбувається і чому цей район важливий (карти боїв)

Росіяни перекинули на південь додаткові сили

Бої на півдні України різко пожвавились, росіяни не тільки штурмують з бронетехнікою, а й посилили обстріли. Кількість штурмів за місяць сягнула майже 1350.

Що потрібно знати:

На Гуляйпільському напрямку кількість боїв зросла на 62%

РФ перекинула близько 1300 військових спецконтингенту

Росіяни вперше з початку року застосували бронетехніку в наступі біля Гуляйполя — атаку ЗСУ відбили

За даними експертів, РФ намагається обійти українську оборону та зайти в тил

Про активізацію росіян повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. "На 62% збільшилася кількість, зокрема, на Гуляйпільському напрямку й на самому Гуляйполі й становить майже 1 тис. бойових зіткнень за місяць", — зазначив він.

Волошин також зазначив, що росіяни перекинули приблизно 1300 солдатів спецконтингенту — в'язнів та хворих на гепатит С. Після масштабних втрат вони намагаються посилити фронт на півдні України.

32 штурми - зведення Генштабу на Гуляйпільському нарямку

Тим часом, за інформацією 225-го окремого штурмового полку, на Гуляйпільському напрямку російські війська вперше з початку року застосували бронетехніку в наступі. Дві бойові броньовані машини з 14 десантниками на борту намагалися скористатися туманом і атакувати українські позиції поблизу Оленокостянтинівки, на північ від Гуляйполя. Підрозділи ЗСУ за підтримки FPV-дронів, артилерії та стрілецького бою знищили обидві ББМ, десант було ліквідовано.

Що відбувається у Гуляйполі

Ситуація на Запорізькому напрямку напружена. Військовий експерт, керівник проєктів з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук зазначає, що, росіяни намагаються прорватися північніше Гуляйполя, щоб зайти в тил українським оборонцям, а також скористатися промерзанням ґрунтів у районі колишнього Каховського водосховища для прориву фронту.

Карта бойових дій в Гуляполі

За даними з відкритих джерел, Гуляйполе частково окуповане. Місто під постійним вогнем.

Залишки краєзнавчого музею в Гуляйполі

Залишки краєзнавчого музею в Гуляйполі

Західні аналітики вбачають в просуванні росіян на Гуляйпільському напрямку наслідок нестачі сил для оборони усієї понад 1100-кілометрової лінії фронту. У тексті The New York Times зазначено, у листопаді–грудні російські війська захопили майже 440 квадратних кілометрів території в Запорізькій та сусідній Дніпропетровській областях — приблизно на 20% більше, ніж у Донецькій області за той самий період.

Раніше Волошин також коментував, чому Росія кинула такі сили на Гуляйполе. Це невелике місто має важливе розташування. У цій частині области воно є найбільшим населеним пунктом на перетині логістичних шляхів — на захід — до Запоріжжя та на північ — до Дніпропетровської області.

"Телеграф" вже розповідав, що росіяни перекинули в Запорізьку область сили, які відвели на Херсонщині. Зокрема — з Олексіївського острова.