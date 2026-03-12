Холод змінить весняне тепло: якою буде погода в Києві найближчим часом

У столиці буде спершу +15, а потім температура різко впаде

Весна у столиці поступово набирає обертів. Уже в п’ятницю, 13 березня, у Києві очікується по-справжньому тепла погода — вдень температура підніметься приблизно до +15 градусів. Така температура більше схожа на середину квітня, ніж на початок березня, але вже на наступному тижні помітно похолодає.

За даними ventusky, тепло затримається і на вихідні. У суботу та неділю, 14–15 березня, вдень повітря прогріється до +12 градусів. Погода залишатиметься відносно м’якою для цього періоду, тож прогулянки містом або поїздки на природу можуть стати хорошою ідеєю.

Початок наступного тижня також не принесе різких змін. У понеділок, 16 березня, у Києві прогнозують до +12 градусів вдень, що продовжить період комфортної весняної погоди.

Погода в Києві на 16 березня. Фото: ventusky

Втім, вже за день температура почне поступово знижуватися. У вівторок, 17 березня, вдень очікується близько +11 градусів, а вранці та ввечері стовпчики термометрів опускатимуться приблизно до +2 градусів.

Погода в Києві на 17 березня. Фото: ventusky

Ще помітніше похолодання прогнозують ближче до середини тижня. 19 березня вдень температура знизиться до +7 градусів, а ввечері триматиметься на рівні близько +3.

Погода в Києві на 19 березня. Фото: ventusky

Наступного дня погода стане ще прохолоднішою. 20 березня синоптики очікують приблизно +6 градусів вдень і близько +3 градусів увечері. Тобто після короткого весняного тепла столицю знову накриє більш типова для березня прохолодна погода.

Погода в Києві на 20 березня. Фото: ventusky

