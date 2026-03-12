Україна б'є по заводах Росії через таємну угоду з США? З'явилася версія

ATACMS, Storm Shadow та інша зброя частіше скеровується до частини РФ та окупованої території

Журналіст Роман Цимбалюк зауважив, що Україна почала частіше цілити по російських стратегічний підприємствах оборонної сфери. Він помітив, що це може бути пов'язане із американським інтересом в Ірані.

Як він зазначив у відео на своєму каналі, атака на завод у Брянську відбулась після публікації The Washington Post про можливу передачу Росією розвідданих Ірану, а також заяв у росЗМІ про можливість передачі зброї. "Це може вплинути на життя американського солдата в разі початку сухопутної операції…. Отже, як тільки з'явилася ця інформація, буквально через кілька днів, через багато-багато місяців, Генштаб повідомив, що використовував ракети ATACMS", — каже Цимбалюк.

Зауважимо, саме ці ракети використовувались для ураження складу російських дронів-камікадзе на території окупованого Донецька. Що ж до Брянська, то для заводу "Кремній ЕЛ" буди використані Storm Shadow (SCALP). Цей удар також завдав шкоди російські військовій міці. "Це мікроелектроніка, вона теж непроста, вона для всіх ось цих компонентів: Ярси, Булава, Синева, Тополя і так далі, і так далі. Там є і ракетні компоненти, які вони використовують проти нас", — зауважує журналіст.

Цимбалюк також нагадав про Воткінський завод в Удмуртії, куди долетіла ракета "Фламінго" в лютому. "Було успішне влучання. Тобто всі чекають, коли таке буде відбуватися чотири рази на день. Хтось скаже: "Занадто багато". Я скажу, що ні. Якщо є бажання і сили, то можна повторювати і повторювати", — каже він.

Цимбалюк наголошує — знищені заводи це далеко не всі, які Росія використовує для оборонки. Проте питання, чому саме зараз, все ще актуальне. "Можливо, у нас є якась таємна співпраця з нашими американськими друзями, про яку зараз не прийнято говорити вголос", — резюмує журналіст. Важливо, що Україна отримує ракети західного виробництва дозовано та несистемно, адже ракетами той самий завод у Брянську можна було знищити ще кілька років тому.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на думку авіаційного експерта Костянтина Криволапа, Україна вже могла, зокрема і для ударів по військових об'єктах на окупованій території, використати українську балістичну ракету. Наразі відомо, що вона вже запускалась.