ЗСУ пішли в контрнаступ? Розбираємося, що привело російських воєнкорів у стан паніки

На півдні Донбасу росіяни зосередили сто тисяч особового складу

ЗСУ зачистили Тернувате на Запорізькому напрямку, відбивши спроби противника закріпитися на ділянці. На тлі російських заяв про "контрнаступ" "Телеграф" розбирався, що насправді відбувається на фронті і які плани Кремль виношує по Запоріжжю на 2026 рік.

Зачистка чи початок контрнаступу?

Росіяни повідомляють, що підрозділи ЗСУ завдають ударів по флангу угруповання окупантів, яке просувається на сході Запорізької області, намагаючись розділити сили противника і вийти йому в тил. Бої тривають поблизу Тернуватого та Гуляйполя.

Владислав Волошин, речник угруповання "Південь", у коментарі "Телеграфу" зазначив, що спочатку інформація на картах противника була некоректною: на них була вказана не реальна ситуація на фронті, а скоріше російські "хотєлки".

"Зокрема, те ж Тернувате — воно ніколи не було під контролем російських сил. А ті російські "флаговтики", які там сфотографувалися, за кілька годин загинули, і цей населений пункт під нашим контролем", — повідомив військовий.

За його ж словами, говорити про контрнаступ зараз — означає спотворювати інформацію. Дійсно, Сили оборони України проводять щодня до півтора десятка, а то й більше дій зі знищення російських груп, які намагаються інфільтруватися в глибину оборони.

Ми їх знищуємо і не даємо росіянам застосовувати цю тактику "флаговтиків". Зараз російські воєнкори прагнуть написати якось про реальну ситуацію. А виходять зі своєї брехні тим, що повідомляють про якийсь контрнаступ Сил оборони України. Ми зачищаємо свою територію від їхніх груп, які намагаються інфільтруватися, це все Владислав Волошин

Владислав Волошин/Facebook-сторінка

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко також підтвердив, що називати конкретно ці дії контрнаступальними не варто.

"Це наші контратакувальні дії, які ми здійснюємо в умовах, коли є така безпосередня необхідність, особливо в районі Тернуватого. Для того, щоб значно розширити, повернути нашу зону контролю по правому березі річки Гайчур", — пояснив він.

Де знаходиться Терновате на карті Deepstate

Для Сил оборони України важливим є збереження позицій як по правому, так і по лівому березі річки, особливо в контексті тих загроз, які зараз виникли на Гуляйпільському напрямку.

"Для нас критичним є збереження контролю як за річкою Гайчур, так і контролю над трасою Р-85 від Гуляйполя до Покровського на Дніпропетровщині. Тому росіяни, звісно ж, панікують щоразу, коли Сили оборони переходять до контратакувальних дій, але про щось глобальне говорити поки зарано", — зазначив він.

Гуляйпільський напрямок: у чому головна загроза

За даними аналітиків ISW, російські сили могли окупувати Гуляйполе — населений пункт у Запорізькій області — після трьох місяців бойових дій. Олександр Коваленко у коментарі "Телеграфу" зазначає, що ситуація на цьому напрямку дійсно серйозна і досить важка — там сконцентровані основні ударні підрозділи 5-ї загальновійськової армії, яка з вересня минулого року зазнала значних втрат.

"Вони втратили понад 20 000 особового складу. Тобто фактично це — півтори дивізії. Зараз вони отримують підкріплення від 29-ї, 36-ї загальновійськових армій, цілком можливо, від підрозділів групи військ "Дніпро"", — зазначає оглядач.

Саме ця 5-та загальновійськова армія, за задумом російських окупантів, має стати основним проривним елементом на Оріхівському напрямку. Однак саме в Гуляйполі вони значно загальмували, у них виникли проблеми, оскільки росіяни не вкладаються в поставлені їхнім керівництвом дедлайни.

В принципі, на Південнодонецькому напрямку зараз, на всьому плацдармі від Гуляйполя до Покровського зосереджено сто тисяч особового складу. Можливо, Сили оборони України і скористаються деякими можливостями тактичного рівня для поліпшення свого становища, але поки що про це говорити зарано. Головне, що відбулася зачистка саме Тернуватого, це значно покращує наші можливості щодо збереження оборонних позицій Олександр Коваленко

Олександр Коваленко

Бої у Запоріжжі: чи відбудуться у 2026 році

Військове командування РФ планує масштабний наступ влітку 2026 року, зокрема на Оріхівсько-Запорізькому напрямку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Оглядач "Інформаційного спротиву" зазначає, що важливо розрізняти формулювання — наступ на Запоріжжя як обласний центр і Запоріжжя як регіон, область.

"Росіяни для того, щоб почати наступ на Запоріжжя, обласний центр, повинні, по-перше, підготувати відповідний плацдарм, на якому вони будуть розміщувати і накопичувати ударне угруповання. Тому що Запоріжжя — це індустріальне, велике місто. І для росіян, якщо вони на це зважаться, це буде масштабна битва, яка виснажить їх максимально", — пояснює експерт.

Для такої битви окупантам знадобиться багато ресурсу, зокрема і заздалегідь підготовлені резерви, що можна здійснити тільки у разі формування відповідного плацдарму, чим ЗС РФ і займаються зараз на вже згаданому вище напрямку.

"Вони використовують його для того, щоб забезпечити максимальну логістику для майбутнього ударного угруповання — тобто скільки їм потрібно, щоб наступати на Запоріжжя. Цього угруповання у сто тисяч критично не вистачає. А триста тисяч — це так", — пояснив Олександр Коваленко.

Саме тому, за його прогнозами, наступальні дії в Запорізькій області у 2026 році відбуватимуться саме в межах річки Гайчур та річки Верхня Терса — саме стільки територій їм потрібно захопити, щоб сформувати такий плацдарм. Ця мета закладена командуванням ЗС РФ як перспектива — середньострокова або навіть довгострокова.

"Навіть якщо їм за 2026 рік і вдасться, у чому я сумніваюся, сформувати відповідний плацдарм, то у них як мінімум ще пів року, а можливо, навіть більше, піде на формування ударного угруповання. Тому для самого обласного центру загроза прямих бойових дій у міських умовах — це точно не перспектива 2026 року", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що момент запуску російського дрону "Гербера", який виводить FPV над Сумами, потрапив на відео. Подібні випадки зараз фіксуються практично щодня.