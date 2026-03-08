Україна зірвала плани РФ: Зеленський розповів про весняний наступ ворога

Україні вдалося відновити контроль над сотнями кілометрів

Росія готує новий весняний наступ, основною метою якого є захоплення територій на сході країни, насамперед у Донецькій області. Однак його вимушені відкладати, адже плани країни-агресора постійно зривають українські військові.

Що потрібно знати:

Наступ РФ відкладається через брак сил, а також дій української армії

За останні півтора місяці українські військові провели низку оборонних та наступальних операцій

Відновлено контроль приблизно над 400–435 км², а плани ворога — зірвані

Про це президент України Володимир Зеленський сказав 8 березня на прес-конференції з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Йеттеном, повідомляє кореспондент "Телеграфа". За його словами, головна мета ворога — це схід України, тобто захоплення Донецької та Луганської областей.

Південний напрямок також розглядається Росією — у Запорізькій області та на ділянці між Донецькою та Запорізькою областями, потенційно у бік Дніпра.

У принципі, їх плани не змінилися. Йде відстрочка через те, що вони не здатні це зробити тими силами, які вони сьогодні мають, і через дії, відповідно, наших Збройних сил, наших Сил оборони. Крім того, був і розглядався ще південний напрямок, ви знаєте, це Запорізька область та напрямок між Донецькою та Запорізькою областями наголосив президент.

Володимир Зеленський та Роб Йеттен. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Зеленський наголосив, що українські сили за останні півтора місяці провели низку оборонних та наступальних операцій на півдні, метою яких було зірвати плани Росії.

Щодо оборони та в деяких напрямках наступу. Винятково дії пов’язані з тим, щоб зірвати плани РФ. Ми вважаємо, що досить успішно відновили контроль за близько 400-435 кілометрів. Напрямок цей складний, напруга там залишається додав він.

Президент подякував військовослужбовцям за їхні дії та зазначив, що моральний стан підрозділів на окремих напрямках покращився.

