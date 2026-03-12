"Лех" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій
Гірники спробують пройти польський клуб у єврокубках
У четвер, 12 березня, донецький клуб зіграє першу гру 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. "Шахтар" на виїзді зустрінеться з польським "Лехом".
Що потрібно знати
- "Шахтар" та "Лех" проведуть перший матч
- Гра-відповідь пройде 19 березня
- На переможця чекає "Алкмаар"/"Спарта"
"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Лех" — "Шахтар". Початок гри о 19:45 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу "Лех" — "Шахтар" (оновлюється)
"Лех" прийматиме "Шахтар" у Познані (Польща) на однойменному стадіоні. Букмекери не зуміли виділити фаворита у цій зустрічі, щоправда, у 2-матчевому протистоянні фахівці ставлять на Гірників. Додамо, що гру "Лех" — "Шахтар" покажуть в Україні.
Нагадаємо, "Шахтар" стартував у єврокубках у першому відбірному раунді Ліги Європи. Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0). У 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ "Шахтар" поступився грецькому "Панатінаїкосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальті), після чого вилетів у відбір Ліги конференцій. У фіналі кваліфікації донеччани з великими проблемами пройшли швейцарський "Серветт" (1:1, 1:2).
"Шахтар" посів 6-те місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії, а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1) з Ірландії. У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0).