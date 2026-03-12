"Це нісенітниця". Що не так з новою виплатою від Зеленського, розповіли експерти

Наразі фактично усі вільні кошти йдуть на армію, на фронт

Заява президента Володимира Зеленського про створення нової допомоги від держави викликає багато питань: чи дійсно у Держбюджеті є кошти на це; якщо ні, то де їх взяти та як нова допомога вплине на економіку. Аби з'ясувати це, "Телеграф" звернувся до економічних та фінансових експертів.

Що треба знати:

Уряд планує виплатити 13 млн українцям по 1500 грн

Бюджет і так має дефіцит в трильйони грн, який обіцяли закрити партнери

Економіка може відчути певні зміни від додаткових надходжень від держави

Чи має уряд гроші на нову виплату

Як зазначив у коментарі "Телеграфу" Руслан Чорний, економічний оглядач та шеф-редактор порталу "Фінансовий клуб", фактично наразі уряд не має грошей, аби створювати нові виплати. Адже є величезний дефіцит бюджету.

"Насправді це повна нісенітниця, черговий фінт уряду. У бюджеті зараз немає навіть грошей для того, щоб підняти виплати військовим, не те що створювати нові", — каже експерт.

Руслан Чорний

На його думку, в уряду є кілька шляхів, як знайти фінансування на ці ініціативи. Найбільш ймовірний — це звернутись до партнерів та просити їх виділити кошти, але тут виникає питання, наскільки Захід готовий до чергового прохання України.

"Наскільки я розумію, уряд пробує гасити якісь соціальні невдоволення якраз роздачею грошей", — додає Чорний.

Схожу думку висловив й Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи. За його словами, дефіцит бюджету складає понад 2 трлн гривень. Аби його погасити, уряд звернувся до партнерів.

Тобто фактично виплатити 13 млн українців по 1500 грн держава не може. Ба більше, партнери не поспішають допомогти урегулювати питання вже існуючого дефіциту.

"Через блокування голосування у Раді злітають маяки Ukraine Facility, МВФ, Світового банку і таке інше. Тому коштів своїх в нас немає. Ми очікуємо грошей від міжнародних партнерів, але поки що вони не поспішають", — каже Гетман.

Олег Гетман

При цьому наразі фактично усі вільні кошти йдуть на армію, на фронт. Ба більше, експерт наголошує, що вмикати друкарський верстат для виплати нової допомоги небезпечно. Адже тоді з'явиться інфляційний податок, за який заплатять прості громадяни через інфляцію.

Політичний експерт, кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко додає, що держава завжди має гроші, якщо сама їх друкує.

"Тут питання лише в тому, яким може бути характер тих коштів, що можуть бути використані на разові чи регулярні виплати, на кшталт тих 1500 грн, про які згадав президент України", — пояснює політичний експерт.

Юрій Гаврилечко

Уряд, на думку Гаврилечка, має кілька шляхів пошуку коштів на ці виплати — цільова емісія, перерозподіл існуючих видатків, скорочення інших державних програм, результат "конвертації" зовнішніх чи внутрішніх боргів.

Як економіка відреагує на 1500 від держави

Є ризик, на думку економічного оглядача, що державна допомога додасть більше проблем. Адже в очікуванні великого надходження до суспільства можуть значно підскочити ціни, що по суті нівелює отримані кошти. Тим паче, що не для всіх передбачена ця допомога.

"Фактично краще пустити ці гроші на конкретні підвищення вже існуючих виплат, а не на створення нових", — резюмував фінансовий оглядач.

Водночас Гетман переконаний, що додаткові 1500 грн 13 млн українцям не матимуть суттєвого вплину ні на ціни, ні на економіку. При цьому й підвищити пенсії держава цими коштами також не може.

"Вони вже ж і так зросли на початку березня на 12%. Це максимум, що можна було зробити. Бо на пенсії йдуть шалені кошти. Це сотні мільярдів гривень під трильйон, яких в нас теж немає. Частину ми беремо у міжнародних партнерів", — додає експерт.

Гаврилечко каже, що будь-які гроші, які отримують пенсіонери майже 100% одразу повертаються до економіки. Тому певне пожвавлення на внутрішньому ринку точно буде. Принаймні у сферах продажу продуктів харчування та ліків.

"Аби підвищити пенсії, спочатку потрібно підвищити зарплати. А це цілий комплекс заходів, від змін розміру мінімальної зарплати в Держбюджеті до суттєвого скорочення регуляторних процедур та блокування свавілля податківців, які є головним ворогом економіки України", — резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" наводив повний список категорій, кому пенсію у березні не піднімуть.