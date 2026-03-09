В Росії нова ціль? Що відомо про проблеми з водою в Києві

З настанням тепла ворог може переключитися з енергетики на воду

Через аварійне відключення ДТЕК знеструмлені об’єкти "Київводоканалу". У мережах чотирьох районів Києва спостерігається слабкий тиск води.

Що треба знати:

Володимир Зеленський та експерти попереджали, що навесні та влітку РФ сконцентрує зусилля на водопостачанні

Також ворог може бити по об'єктах водовідведення

Ціль Кремля незмінна — зробити життя українців нестерпним

Про це повідомляє "Київводоканал". Вода з пониженим тиском подається у Солом’янському, Святошинському, Голосіївському та Подільському районах. Фахівці працюють над стабілізацією ситуації.

З настанням потепління Росія може переключитися з енергетики на водопостачання

Ще з 11 лютого почала ширитись інформація про можливі російські удари по об'єктах водопостачання та водовідведення. Попереджали, що під загрозою обстрілу може бути Бортницька станція аерації під Києвом.

Колишній командувач Аеромобільних військ ЗСУ Іван Якубець заявив, що РФ може бити по водопостачанню навесні та влітку. На його думку, під загрозою Київ та інші великі міста України.

А 2 березня президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія готує нові удари. За його словами, тепер основною ціллю Росії буде не енергетика, а водопостачання та логістика.

Що кажуть експерти

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк згоден, що така загроза дійсно існує. Росіяни можуть розцінювати об'єкти водопостачання, як військову ціль.

За інформацією нашої розвідки росіяни розглядають об'єкти водопостачання та відведення, як одні із цілей під час їхніх масованих атак на нашу інфраструктуру. І вони розглядають саме якраз міста-мільйонники для того, аби зробити життя в них і протягом літа, осені нестерпним, — зазначив Нагорняк

Він додав, що системи водозабору, водоочищення, водопостачання в Україні дуже вразливі. Близько 30-40 років значних коштів у модернізацію системи не інвестували.

Доктор економічних наук, керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього, старший науковий співробітник Інституту Кеннана (Вашингтон, США) Андріан Прокіп також вважає, що Росія намагатиметься вивести з ладу водопостачання. Однак, на його думку, це ворог робив від початку широкомасштабного вторгнення.

Це все ж те саме, що і останні три роки. От нічого нового. Тобто, знову будуть перебої з водою, знову перебої з електрикою. Все, залежить від роботи ППО, — сказав Прокіп

Раніше "Телеграф" розповідав, що експерти оцінили наслідки можливого удару по Бортницькій станції. Серед можливих наслідків пошкодження станції для інфраструктури Києва називають переповнення колекторів та вихід із ладу інженерних мереж.